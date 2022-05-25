Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 1962-1963'ten itibaren düzenlenen Türkiye Kupası, 1980-1981 sezonu itibarıyla Federasyon Kupası adı altında oynanmaya başladı. Organizasyonun adı 1992-1993 sezonundan itibaren yeniden Türkiye Kupası olarak değiştirildi.

Kupada geçen sezon İzmir'de oynanan finalde Beşiktaş, Fraport TAV Antalyaspor'u 2-0 yenerek mutlu sona ulaştı.

Kayserispor bir kez kazandı, Sivasspor ilk kez finalde

Yukatel Kayserispor, daha önce bir kez final oynadığı kupada şampiyonluğa ulaştı.

Sarı-kırmızılı ekip, 2007-2008 sezonunda finalde Gençlerbirliği ile karşılaştı. Kayseri ekibi, normal süresi ve uzatma bölümü 0-0 berabere biten maçta rakibine penaltı atışlarında 11-10 üstünlük sağlayarak kupayı müzesine götürdü.

Demir Grup Sivasspor ise tarihinde ilk kez Türkiye Kupası'nda final oynayacak.

Rekorlar Galatasaray'da

Türkiye Kupası tarihinde rekorlar Galatasaray'ın elinde bulunuyor. Sarı-kırmızılı ekip organizasyonda daha önce 23 kez final oynarken, 18 kez kupayı müzesine götürmeyi başardı.

Kupayı en çok kazanan takım olan Galatasaray, organizasyonun ilk 4 senesinde de kupayı kimseye kaptırmayarak bu alanda da rekora sahip.

Sarı-kırmızılı ekip, organizasyonun ilk kez düzenlendiği 1962-1963 sezonu ile 1963-1964, 1964-1965, 1965-1966, 1972-1973, 1975-1976, 1981-1982, 1984-1985, 1990-1991, 1992-1993, 1995-1996, 1998-1999, 1999-2000, 2004-2005, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016 ve 2018-2019 sezonlarında kupanın sahibi oldu.

15 ayrı takım kazandı

Türkiye Kupası'nı, 59 yıllık geçmişinde şimdiye dek 15 ayrı takım müzesine götürdü.

Kupada şimdiye dek Galatasaray 18, Beşiktaş 10, Trabzonspor 9, Fenerbahçe 6, Altay, MKE Ankaragücü, Göztepe, Gençlerbirliği ve Kocaelispor ikişer, Eskişehirspor, Bursaspor, Sakaryaspor, Kayserispor, Atiker Konyaspor ve Akhisarspor da birer kez mutlu sona ulaştı.

23 ayrı takım final oynadı

Türkiye Kupası'nın 59 yıllık geçmişinde daha önce 23 ayrı takım finallerde mücadele ederken, bunlardan 15'i en az 1 kez kupa sevinci yaşadı.

Finale yükselip de kupayı şimdiye dek hiç kazanamayan takımlar ise eski ismi İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan Medipol Başakşehir (2 kez) Adana Demirspor, Boluspor, Mersin İdmanyurdu, Samsunspor, Antalyaspor, Kayseri Erciyesspor, Aytemiz Alanyaspor.

Bunun yanı sıra Kocaelispor 2, Sakaryaspor, Kayserispor ve Atiker Konyaspor ise oynadığı tek finalde kupayı kazanma başarısını gösterdi.

En çok final kaybeden takım Fenerbahçe

Fenerbahçe, 17 kez final oynayıp, bunlardan sadece 6'sında kupayı alırken, en fazla final kaybeden takım oldu.

Trabzonspor da 15 kez final oynadığı organizasyonda 9 kez kupayı müzesine götürdü.

Türkiye Kupası'nda ayrıca, Altay 7 kez finale çıkıp 2 kez, Bursaspor da 6 kez final oynayıp sadece bir kez kupanın sahibi olabildi.

Finalistler ve kupa sayıları

Türkiye Kupası'nın 59 yıllık geçmişinde finale yükselen takımlar ve kazandıkları kupa sayıları şöyle:

Takımlar Final Kupa Galatasaray 23 18 Beşiktaş 15 9 Trabzonspor 15 9 Fenerbahçe 17 6 Altay 7 2 MKE Ankaragücü 5 2 Gençlerbirliği 5 2 Göztepe 3 2 Kocaelispor 2 2 Bursaspor 6 1 Eskişehirspor 4 1 Akhisarspor 2 1 Sakaryaspor 1 1 Kayserispor 1 1 Atiker Konyaspor 1 1 Medipol Başakşehir 2 - Adana Demirspor 1 - Boluspor 1 - Mersin İdmanyurdu 1 - Samsunspor 1 - Antalyaspor 1 - Kayseri Erciyesspor 1 - Aytemiz Alanyaspor 1 -

Türkiye Kupası finalleri

Türkiye Kupası'nı şimdiye dek kazanan takımlar, sezonlara göre finallerdeki rakipleri ve maç sonuçları şöyle: