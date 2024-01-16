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Spor
AA 16.01.2024 11:20

4. Kış Gençlik Olimpiyatları'nda heyecan başlıyor

Türkiye'den 24 sporcunun katılacağı 2024 Gangwon Kış Gençlik Olimpiyatları, 19 Ocak-1 Şubat tarihlerinde düzenlenecek.

4. Kış Gençlik Olimpiyatları'nda heyecan başlıyor

Güney Kore'nin Gangwon eyaletinde düzenlenecek 4. Kış Gençlik Olimpiyatları'na, PyeongChang, Gangneung, Hoengseong ve Jeongseon kentleri ev sahipliği yapacak.

Eşit sayıda kadın ve erkekten oluşan 1900 sporcunun yer alacağı organizasyonda alp disiplini kayak, serbest stil kayak, snowboard, kayaklı koşu, kuzey kombine, kayakla atlama, biatlon, curling, buz hokeyi, kızak, yarış kızağı, skeleton, artistik buz pateni, sürat pateni ve kısa kulvar sürat pateni olmak üzere 15 disiplinde 81 madalya müsabakası yapılacak.

Oyunlarda Türkiye'yi 18'i kadın, 6'sı erkek olmak üzere 24 sporcu temsil edecek.

4. Kış Gençlik Olimpiyatları'nda heyecan başlıyor

Gangwon 2024'te mücadele edecek Türk sporcular şunlar:

3'e 3 buz hokeyi: Beray Derin Okut, Azra Betül Kılaç, Melis Arslan, Sidre Deniz Hacıosmanoğlu, Melisa Çağdaş, Dolunay Beren Erbakan, Fatma Bengisu Açarı, Azra Nur Şenyuva, Ekin Daş, Eylül Daş, Ece Eraşcı, Tan Nisan Göksal, Eda Seçen

Alp disiplini kayak: Ada Hasırcı, Thomas Kaan Onol Lang

Biatlon: Zülal Türk

Curling: Muhammed Taha Zenit, Muhammet Berat Ateş, Burcu Haşıl, Şüheda Karacalı, Derya Ekmekçi, Berat Aybar

Kısa kulvar sürat pateni: Muhammed Bozdağ, Toprak Efe Eroğlu

Kış Gençlik Olimpiyatları'nda Türkiye

Türkiye, ilk kez 2012 yılında Avusturya'nın Innsbruck kentinde düzenlenen Kış Gençlik Olimpiyatları'na 4 sporcuyla katıldı. Norveç'teki Lillehammer 2016'da 13, İsviçre'deki Lozan 2020'de ise 14 milli sporcu yarıştı.

Organizasyonda madalya kazanan tek Türk sporcu, Lozan 2020'deki 3'e 3 buz hokeyi karışık takım yarışmasında bronz madalya elde eden Sidre Özer oldu.

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