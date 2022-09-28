İlk Göçebe Oyunları, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Almazbek Atambaev'in öncülüğünde 2014'te Kırgızistan'ın Çolpon Ata kentinde Issık Kul Gölü kıyısında 10 farklı etnospor türünü içeren yarışmalarla yapıldı.

Oyunlara, 19 ülkeden sporcuların katılırken, birçok ülkeden olumlu geri bildirimler aldı. Bu nedenle Kırgızistan, 2016 yılında 2. Dünya Göçebe Oyunları'nın düzenlenmesine karar verdi ve organizasyon 2016'da İssık Kul Gölü kıyısında gerçekleştirildi.

İlginin büyümesi ve uluslararası övgülerin ardından 3. Dünya Göçebe Oyunları da aynı görkemiyle 2 yıl sonra yine Kırgızistan'da organize edildi.

Uluslararası bir popülarite kazanan oyunların dördüncüsünün 2020'de Türkiye'de yapılmasına karar verildi. Koronavirüs salgını nedeniyle 2 yıl ertelenen organizasyon, 29 Eylül-2 Ekim'de İznik'te özel olarak hazırlanan alanda yapılacak.

"Gelenekten Geleceğe Bir'iz!" sloganıyla düzenlenecek 4. Dünya Göçebe Oyunları'nda atlı sporlarda 2, ulusal güreşlerde 8, okçulukta ise 3 branşta yarışmalar yapılacak. Oyunlara, 102 ülkeden 3 binin üzerinde sporcu katılacak.

Organizasyonun açılışı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek. Açılış programı saat 19.00 ile 21.00 arasında düzenlenecek.

Branşlar

4. Dünya Göçebe Oyunları'nda müsabakaları yapılacak brançlar şöyle:

Atlı sporlar: Kökbörü, Kökpar.

Güreş: Alış, Aiırtmalı Aba Güreşi, Kapışmalı Aba Güreşi, Yağlı Güreş, Pehlivan Güreşi, Kazak Güreşi, Şalvar Güreşi, Mas Güreşi.

Okçuluk: Geleneksel Okçuluk, Uzun Mesafede Okçuluk, Atlı Okçuluk.

Program

Dünya Göçebe Oyunları'nda gün gün müsabaka programları şöyle:

29 Eylül Perşembe:

08.00-12.00 Kökpar-Kökbörü

09.00-17.00 Geleneksel Okçuluk

13.00-16.00 Atlı Okçuluk

30 Eylül Cuma:

08.00-18.00 Atlı Okçuluk

09.00-12.00 Geleneksel Okçuluk

09.00-21.00 Mas Güreşi

10.00 Aşırtmalı Aba Güreşi

14.00 Yağlı Güreş

1 Ekim Cumartesi:

08.00-13.00 Atlı Okçuluk

09.00-21.00 Alış Güreşi

10.00-14.00 Kapışmalı Aba Güreşi

14.00 Şalvar Güreşi

17.30-19.00 Kuraş

2 Ekim Pazar:

08.00-16.00 Kökpar-Kökbörü

09.00-13.00 Kazak Güreşi

10.00-14.00 Tatar Güreşi

13.00-17.00 Pehlivan Güreşi

15.00-16.00 Büyük Güreş

Kültürel etkinlikler de düzenlenecek

Organizasyon, spor müsabakalarının yanı sıra kültürel etkinliklere de ev sahipliği yapacak.

Dünya mutfaklarından örneklerin katılımcılarla paylaşılacağı Dünya Göçebe Oyunları'nda ayrıca göçebe evreni tanıtılacak. Organizasyon, etno dans, etno müzik, etno moda, etno pazar ve ateş başı sohbetlerle kültürlerarası etkileşim artırılacak. Katılımcı ülkeler, hem yeni kültürleri tanıma fırsatı bulacak hem de kendilerini anlatma imkanı elde edecek.

Yapılacak müsabakaların yanı sıra Mangala, Cirit, Toguz Korgool, Chevgan, Audaryspak, Tenge İlu, Pato, Moğul Boh, Kırgız Güreşi ve Güleş gösterileri de gerçekleştirilecek.

Kültürel ve tarihi miras korunuyor

Dünya Göçebe Oyunları'yla dünyanın kültürel ve tarihi mirasının korunması sağlanacak.

Atlı oyunlardan ulusal güreşlere, okçuluktan gastronomiye, geleneksel sanatlardan sahne sanatlarına, çocuk oyun alanlarından etno pazara kadar farklı etkinliklerin yapılacağı 4. Dünya Göçebe Oyunları, dünyanın dört bir yanından halkların kültürel ve tarihi mirasını korumayı, kültürlerarası iletişimi, dostluk ve uyumu güçlendirmeyi hedefliyor.

102 ülkeden 3 binden fazla sporcunun katılacağı etkinlik aynı zamanda Türkiye'nin kültürel diplomasisinin güçlenmesine, İznik'in daha iyi tanınmasına ve dünya çapında hak ettiği şöhreti kazanmasına da katkı verecek.

Dört gün sürecek eşsiz deneyim

Dünya Göçebe Oyunları için İznik'e gelecek misafirler, 4 gün boyunca eşsiz bir deneyimi yaşayacak.

Organizasyon için yapılan sahada ziyaretçiler için de çok özel vakit geçirebilecekleri deneyim alanları inşa edildi. Yaklaşık 5 bin kişi seyirci kapasiteli ana tribünün yanı sıra güreş ve okçuluk alanlarına özel tribünler kuruldu.

İznik Gölü'nün kıyısında doğa ve tarihle iç içe alanda, yeme içme bölümleri, geleneksel el sanatlarının ziyaretçilerle buluşacağı etno pazar, ibadet alanları, ateş başı sohbetleri, at binme, sahne sanatları ve okçuluk eğitim sahaları yer alacak.

Zara, Arslanbek Sultanbekov, Kıraç, Trio Mandili, Mustafa Ceceli ve Koliva konserleri ile katılımcılara müzik ziyafeti sunulacak.

Evrensel tatlar, İznik köylü pazarı, yöresel ikramlar, yöresel tanıtım çadırlarındaki lezzetler, hem yurt dışından gelen misafirler hem de Türk konuklara farklı bir deneyim yaşayacak.

İsteyen katılımcılar, organizasyon alanındaki karavan parkı ve kamp alanlarında konaklayabilecek.

Doğası ve tarihiyle İznik

4. Dünya Göçebe Oyunları'nın düzenleneceği İznik, tarihi, kültürel ve coğrafya açısından Anadolu'nun en önemli yerlerinden biri konumunda.

Kent yakınlarındaki Karadin, Çiçekli, Yüğücek ve Çakırca höyüklerinde MÖ 2500 yıllarına inen uygarlık izleri saklı. MÖ 7. yüzyılda Trak kavimlerinin göçlerinden önce burada kurulan yerleşim "Helikare" adını aldı. Kentte basılan sikkelerde Khryseapolis (Altın Şehir) adı okunmaktadır.

Makedonya İmparatoru İskender'in generali Antigonos tarafından MÖ 316 yılında yenilenen kent Antigoneia adını aldı. İskender'in ölümünden sonra Antigonos ile general Lysimakhos arasındaki savaşı kazanan Lysimakhos kente, Antipatros'un kızı olan eşi Nikaia'nın adını verdi.

MÖ 293'te Bithynia Krallığı'na bağlanan kent, önemli mimari yapılarla süslendi. Bir süre Bithynia Krallığı'nın başkenti olan Nikaia daha sonra Roma'nın önemli bir yerleşimi olarak varlığını sürdürdü.

Nikaia, sonrasında Bithynia havarilerden Petrus'un çabaları ile Hıristiyanlık ile tanıştı. İmparator l. Constantinus döneminde Hıristiyanlık üzerindeki yasaklar kalktı. 325 yılı yazı başında Nikaia, Hıristiyanlık için çok önemli bir olaya sahne olur ve Birinci Konsül, Senatus Sarayı'nda toplandı.

Sonrasındaki dönemde Anadolu Selçuklu Devleti ve Bizans'ın himayesine giren Nikaia, 1331 yılında Osmanlı tarafından fethedildi. Osmanlı döneminde İznik adını alan şehir, sanat, ticaret ve kültür merkezi oldu.

Davud-u Kayseri, Ebul Fadıl Musa, Eşrefoğlu Abdullah Rumi gibi ünlü tasavvuflar İznik’te yaşadı ve eserler verdi. Osmanlı döneminin ilk cami, medresesi ve imareti İznik'te inşa edildi.

14, 15 ve 16. yüzyılda İznik bir sanat merkezi olmuş, dünyaca ünlü çini ve seramikler burada üretilmiştir. İznik, Hellenistik çağdan kalma ızgara planlı kent yerleşimi, Roma, Bizans ve Osmanlı döneminden kalan anıtsal yapıları ile tarihi kent dokusunu bütün canlılığıyla korumaktadır.

Anadolu Selçuklu Devleti ve Osmanlı İmparatorluğu'nun da aralarında bulunduğu 4 imparatorluğa başkentlik yapmış nadir yerleşimlerden biri olan İznik, çinileri ile ünlüdür.

İlçe, tümülüsler, kaya mezarlar, anıt mezarlar, saraylar, tiyatrolar, kiliseler, camiler, türbeler, ham ve hamamlarla günümüzde önemli bir turizm destinasyonu durumunda. 4. Dünya Göçebe Oyunları sayesinde İznik doğası ve tarihiyle yeniden tüm dünyanın ilgisini çekecek.