30. Geleneksel Yayla Seki Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı İsmail Balaban kazandı

Seydikemer Belediyesi tarafından Seki Mahallesi Zümrüt Çayırı'nda gerçekleştirilen güreşlere, çeşitli illerden 51'i başpehlivan ile 674 güreşçi katıldı. Finalde Enes Doğan'ı yenen İsmail Balaban, başpehlivan oldu.

Seydikemer Belediye Başkanı Bayram Önder Akdenizli, yaptığı konuşmada, başpehlivanlığı kazanan Balaban'ı tebrik etti.

[Fotoğraf: AA]

51 başpehlivan katıldı

Akdenizli, Kırkpınar'a katılan başpehlivanların çoğunun etkinlikte güreştiğini ifade etti.

"Güreşlere halkımız yoğun ilgi gösterdi. Sporcular kıyasıya mücadele etti. Çok şükür büyük bir sakatlık olmadan güreş etkinliğimizi bitirdik."

[Fotoğraf: AA] [Fotoğraf: AA]

"Destek verenlere armağan ediyorum"

Başpehlivan Balaban ise Seki'de daha önce üst üste 3 kez başpehlivan olduğunu hatırlattı.

"Bu bölgenin atmosferi ve insanı çok güzel. Güzel güreş müsabakaları çıkıyor. Birinciliğimi tüm destekçilerime armağan ediyorum."

Organizasyonda güreş ağalığını 6 milyon 30 bin lira bedelle iş insanı Şaban Karaşal kazandı.

Etkinliği, Muğla Valisi İdris Akbıyık, Seydikemer Kaymakamı Yıldız Büyüker, AK Parti Muğla Milletvekilleri Yakup Otgöz ve Kadem Mete, Seydikemer Belediye Başkanı Bayram Önder Akdenizli yanı sıra çok vatandaş takip etti.