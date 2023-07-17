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Spor
TRT Haber 17.07.2023 15:29

3. Uluslararası Barış ve Özgürlük Okçuluk Kupası KKTC'de başlayacak

Okçular Vakfı ve Yunus Emre Enstitüsü tarafından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde düzenlenecek 3. Uluslararası Barış ve Özgürlük Okçuluk Kupası 17 Temmuz'da başlayacak.

3. Uluslararası Barış ve Özgürlük Okçuluk Kupası KKTC'de başlayacak
[Fotograf: AA]

49. yıl dönümünde Kıbrıs Barış Harekatı'nı anmak, Türk halkının milli birlik ve beraberlik ruhunu yaşatmak ve genç kuşaklara bu ruhu aktarmak amacıyla düzenlenecek etkinliklere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Okçular Vakfı Başkanı ve Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş katılacak.Etkinlikler kapsamında 17-18 Temmuz tarihlerinde Girne Kalesi okçuluk turnuvasına ev sahipliği yapacak.

Turnuvaya 42 sporcu katılacak

15 ülkeden 42 sporcunun katılımıyla gerçekleşecek okçuluk turnuvasına katılan ülkeler belli oldu.

Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Mısır, Kazakistan, İran, Burunei, Arjantin, Güney Afrika, Gürcistan, Moldova, Pakistan, Azerbaycan, Özbekistan, Gagavuzya, Nijerya.Okçuluk turnuvasının yanı sıra 17 Temmuz'da Lefkoşa'da, 18 Temmuz'da Girne'de fener alayı ve bayrak yürüyüşleri gerçekleşecek.

19 Temmuz'da okçuluk müsabakalarına katılan sporcularla Gazimağusa şehrinde bulunan Kapalı Maraş bölgesini ziyaret edecek heyet, Alsancak'ta bulunan Çıkarma Plajı'ndaki Şafak Nöbeti etkinliğine de katılacak.Bu yıl 3.'sü düzenlenecek etkinliklerle ilgili bilgi veren Okçular Vakfı Başkanı ve Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Kıbrıs Türk toplumunun başta spor olmak üzere tüm ambargolara karşı verdiği mücadeleye dikkat çekerek KKTC'nin özgür, bağımsız, eşit ve egemen bir devlet olduğunu tüm dünyaya duyuracaklarını belirtti.

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