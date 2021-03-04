3 Türk takımı Avrupa kupalarında finale kaldı
Kadınlar CEV Kupası'nda Galatasaray HDI Sigorta, Kadınlar CEV Challenge Kupası'nda Sistem9 Yeşilyurt, Erkekler CEV Challenge Kupası'nda ise Ziraat Bankkart şampiyonluk için mücadele edecek.
Voleybolda Türk takımları, Avrupa kupalarında gösterdikleri performansla dikkati çekiyor. Avrupa kupalarında mücadele eden 3 Türk takımı, yarıştıkları organizasyonlarda adlarını finale yazdırmayı başardı.
Galatasaray HDI Sigorta'ya İtalyan rakip
Kadınlar CEV Kupası'nda Fransa ekibi Beziers Angels'i eleyen Galatasaray HDI Sigorta, finale kaldı.
Sarı-kırmızılılar finalde İtalya'nın Saugella Monza takımıyla şampiyonluk mücadelesi verecek. Tarihi daha sonra belli olacak final maçının ilk ayağı İtalya'da oynanacak. Rövanş maçı ise İstanbul'da yapılacak.
Sistem9 Yeşilyurt'un rakibi C.S.M. Volei Alba Blaj
Kadınlar CEV Challenge Kupası'nda Sistem9 Yeşilyurt, bir başka Türk takımı Türk Hava Yolları'nı eleyerek finale yükseldi.
Sistem9 Yeşilyurt, finalde Romanya takımı C.S.M. Volei Alba Blaj'la karşılaşacak. Tarihi daha sonra açıklanacak finalin ilk maçında Romanya temsilcisi ev sahibi olacak.
Ziraat Bankkart finalde Allianz Powervolley ile karşılaşacak
Erkekler CEV Challenge Kupası'nda ise Ziraat Bankkart, yarı finalde Çekya'nın Lvi Prag takımını altın setle eleyerek finalist oldu.
Başkent temsilcisi finalde, Halkbank'ı eleyen İtalyan takımı Allianz Powervolley'le karşılaşacak. İlk maç İtalya'da oynanacak. Final maçlarının tarihleri daha sonra açıklanacak.
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