Haber Giriş: 20 Mart 2023 Pazartesi 13:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
3 futbolcudan Fenerbahçe'ye kötü haber
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Fenerbahçe Kulübü, Spor Toto Süper Lig'de Corendon Alanyaspor ile oynanan maçta sakatlanan futbolcuların durumu hakkında açıklama yaptı.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Joshua King'de hamstring kas yaralanması, Jayden Oosterwolde'de aşil tendinopatisi, Enner Valencia'da da diz travmasına bağlı iç menisküs yaralanması tespit edildiği bildirildi.
Enner Valencia'nın yeniden değerlendirilmesinin ilerleyen günlerde yapılacağı aktarıldı.
Tedavisine başlanan futbolcuların durumuyla ilgili detaylı kontroller sonrası ayrıntılı bilgi verileceği kaydedildi.
Enner Valencia: Diz travmasına bağlı iç menisküs yaralanması (yeniden değerlendirilmesi önümüzdeki günlerde yapılacaktır).— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) March 20, 2023
Futbolcularımızın tedavisine başlanılmış olup, detaylı kontroller sonrası ayrıntılı bilgi kamuoyu ile paylaşılacaktır.
Fenerbahçe Spor Kulübü
Etiketler: Fenerbahçe
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