Selçuk ilçesindeki Pamucak Plajı'nda gerçekleştirilen organizasyonda bugün, yarı final, üçüncülük ve final mücadeleleri yapıldı.

Organizasyonun son karşılaşması olan erkekler finalinde, Milosz Kruk-Mikolaj Miszczuk (Polonya) ile Alexey Gusev-Pavel Shustrov (Rusya) ikilileri karşılaştı. Rus ikili, rakiplerini 21-18 ve 22-20'lik setlerle 2-0 yenerek şampiyonluğa ulaştı.

Böylelikle Rusya, kadınlarda olduğu gibi erkeklerde de ilk sırayı aldı.

İki Alman ekibinin üçüncülük mücadelesinde Mio Wüst/Rudy Schneider ikilisi, Lukas Pfretzschner/Robin Sowa'dan oluşan ekibi 2-0 yendi.

Final maçından sonra dereceye girenlere ödülleri verildi.

Kadınlarda da kazanan belli oldu

Selçuk'un Pamucak Plajı'nda gerçekleştirilen organizasyonda bugünkü yarı finalde rakiplerini saf dışı bırakan iki Rus ekibi, finalde rakip oldu.

Anastasiia Frolova-Aleksandra Ganenko ikilisi, finalde Maria Voronina-Mariia Bocharova ikilisini 21-19 ve 21-17'lik setlerle 2-0 mağlup ederek birinciliği elde etti.

Üçüncülük maçında ise İsviçreli Esmee Böbner-Mara Betschart ikilisi, Ukraynalı Sofiia Rylova-Yeva Serdiuk'u 21-16, 15-21 ve 15-10'luk setlerle 2-1 yendi.

Organizasyon, erkeklerdeki final mücadelesiyle tamamlanacak.