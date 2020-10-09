Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, gelecek yıl 7 Mart'ta düzenlenmesi planlanan yarış, Covid-19 kaynaklı seyahat kısıtlamaları nedeniyle 17 Ekim'de koşulacak.

Boston, New York, Chicago, Londra ve Berlin ile beraber en büyük 6 maraton yarışı arasındaki organizasyon böylece 2021'e ertelenen 32. Olimpiyat Oyunları'nın bitiminden bir ay sonra yapılacak.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), 2020 Tokyo Olimpiyatları'nı, 23 Temmuz-8 Ağustos 2021, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nı ise 24 Ağustos-5 Eylül 2021 tarihlerine ertelemişti.