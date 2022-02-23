Haber Giriş: 23 Şubat 2022 Çarşamba 10:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
16 yaşındaki Hintli satranç oyuncusundan tarihi zafer
[Fotoğraf: AFP]
16 yaşındaki Hintli satranç oyuncusu Rameshbabu Praggnanandhaa, katıldığı turnuvada dünya 1 numarası Magnus Carlsen'i yenerek tarihi bir galibiyet aldı.
Henüz 10 yaşındayken "usta" unvanını alan ve bu alanda rekor kıran Hintli Praggnanandhaa ile dünya klasmanının 1 numarası Norveçli Carlsen, toplam 1,5 milyon dolar ödüllü çevrimiçi turnuva Meltwater Şampiyonası'nda karşılaştı.
2018 yılında "büyük usta" olan Hintli sporcu, kariyerinde 5 dünya şampiyonluğu bulunan 31 yaşındaki rakibini 39 hamlede yenerek önemli bir başarıya imza attı.
[Fotoğraf: AA]
Praggnanandhaa, 2013'te dünya şampiyonluğuna ulaşmasından bu yana Carlsen'i yenen en genç sporcu oldu.
Norveçli sporcu, daha önce Hintli büyük ustalar Viswanathan Anand ve Pentala Harikrishna'ya yenilmişti.
Etiketler: Hindistan
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