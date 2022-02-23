Medipol Başakşehir, puanını 46'ya yükselti. Turuncu-lacivertli takım bu sezon 5. yenilgisini alan 3. sıradaki İttifak Holding Konyaspor ise arasındaki puan farkını 3'e düşürdü.

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 27. haftasında sahasında VavaCars Fatih Karagümrük ile karşılaşacak. İttifak Holding Konyaspor ise Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

Gulbrandsen 4. golünü attı

Medipol Başakşehir'in Norveçli oyuncusu Fredrik Gulbradsen, bu sezon Süper Lig'deki 4. golünü Konyaspor'a attı.

Mücadelenin 49. dakikasında fileleri havalandıran Gulbrandsen, skoru 1-1'e getiren isim oldu.

Ndayishimiye sakatlandı

​​​​​​​Medipol Başakşehir'in Burundili savunma oyuncusu Youssuf Ndayishimiye mücadelenin 22. dakikasında sakatlandı ve oyuna devam edemedi.

Arka adalesini tutarak yerde kalan oyuncunun yerine 24. dakikada Alexandru Epureanu oyuna dahil oldu.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

2. dakikada Medpol Başakşehir'in gelişen atağında Gulbrandsen sol kanatta topla buluştu. Ceza sahasına yaklaşan ve açısını düzelten Gulbrandsen'in sert şutunda kaleci Sehiç meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

19. dakikada sol kanattan gelişen Konyaspor atağında, Guilherme'nin altı pas önüne gönderdiği topa Skubic kafayı vurdu, kaleci Volkan Babacan meşin yuvarlağı kontrol etti.

26. dakikada ev sahibi takım gole yaklaştı. Chadli'den aldığı pasla Konya ceza sahası önünde topla buluşan Berkay, iki rakibinden kurtulup, şutunu çekti, meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

GOL - 37. dakikada Konyaspor öne geçti. Savunmadan kaptığı topla hızla çıkan Michalak, orta sahadaki Soner'e pasını attı. Soner bekletmeden soldan bindiren Bytyqi'nin önüne topu gönderdi. Ceza sahasına giren Bytyxi, kaleci Volkan'ın üzerinden topu ağlara yolladı. 0-1.

Mücadelenin ilk yarısı konuk takımın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

[Fotoğraf: AA]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL - 49. dakikada Medipol Başakşehir beraberliği yakaladı. Serdar Gürler, sağ kanattan ceza sahasına giren Ömer Ali'nin önüne pasını attı. Son çizgiye inen Ömer Ali, yerden pasını gönderdi, Gulbrandsen'in gelişine vuruşunda top ağlara gitti: 1-1.

60. dakikada ev sahibi takım ikinci golüne yaklaştı. Sağ kanattan gelişen atakta Serdar Gürler ceza sahasına girdi. Son çizgiye inen Serdar'ın altı pas önüne çevirdiği topa Aleksic kayarak vurdu, meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

GOL - 62. dakikada Başakşehir öne geçti. Turuncu-lacivertli takımın Konya sol kanattan kazandığı serbest vuruşta topun başına Aleksic geçti. Aleksic'in arka direğe gönderdiği topu Duarte kafa ile altı pas içine indirdi, Konya savunmasında Musa Çağıran'ın ters vuruşunda top ağlarla buluştu. 2-1.

[Fotoğraf: AA]

75. dakikada Konyaspor etkili geldi. Sol kanatta topla buluşan Rahmanovic, ceza sahasındaki Bytyqi'ye pasını atı. Rakibinden kurtulan Bytyqi çok sert vurdu, kaleci Volkan'dan seken topu savunma uzaklaştırdı.

84. dakikada ev sahibi takım 3. golüne yaklaştı. Hızlı gelişen atakta Atabey sağ kanattan ceza sahasına girdi, yerden gönderdiği topa Gulbrandsen yakın mesafeden gelişine vurdu, kaleci Sehiç topu kornere çeldi.

90+4. dakikada konuk ekip beraberlik golüne yaklaştı. Sol kanattan Bytyqi'nin kullandığı kornerde arka direkte Ahmed Hassan yakın mesafeden kafayı vurdu, meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına geri döndü. Ardından savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

Mücadele ev sahibi takımın 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

[Fotoğraf: AA]

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Sarper Barış Saka, Kerem Ersoy, Cevdet Kömürcüoğlu

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Ömer Ali Şahiner, Duarte, Ndayishimiye (Dk. 24 Epureanu), Hasan Ali Kaldırım (Dk. 90 Lima), Tolga Ciğerci, Berkay Özcan, Serdar Gürler (Dk. 90 Şener Özbayraklı), Aleksic (Dk. 90 Emre Çolak), Gulbrandsen, Chadli (Dk. 77 Atabey Çiçek)

İttifak Holding Konyaspor: Sehic, Skubic (Dk 77 Ahmed Hassan), Musa Çağıran, Adil Demirbağ, Guilherme, Soner Dikmen (Dk, 77 Barış Yardımcı), Hadziahmetovic, Mpoku (Dk. 68 Rahmanovic), Michalak (Dk. 68 Çekiçi), Bytyqi, Cikalleshi

Goller: Dk. 37 Bytyqi (İttifak Holding Konyaspor), Dk. 49 Gulbrandsen, Dk. 62 Musa Çağıran (Kendi kalesine) (Medipol Başakşehir)

Sarı kartlar: Dk. 10 Hadziahmetovic (İttifak Holding Konyaspor), Dk. 18 Tolga Ciğerci, 45+1 Hasan Ali Kaldırım (Medipol Başakşehir)