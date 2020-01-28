Milli sporcu Işıl Zafer, 18-23 Ocak'ta Ankara'da düzenlenen Gençler Türkiye Tekvando Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

Daha önce dünya ve Avrupa şampiyonalarında gümüş, Balkan Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Işıl, Ankara'da yedinci Türkiye şampiyonluğunu elde etti.

"9 yaşında bu spora başladım"

Milli sporcu Işıl Zafer, 4 yıldır üst üste şampiyonluğun gurur verici olduğunu söyledi. Işıl, her zaman daha çok çalışıp katıldığı şampiyonalarda kürsüde yer almak istediğini ifade etti.

"İlkokulda bize bir kağıt vermişlerdi, orada bu sporla ilgili bir şeyler gördüm ve tekvandoyu merak ederek başladım. 9 yaşında bu spora başladım ve o günden sonra hiç bırakmadım. Balkan şampiyonluğum var, Mısır'da dünya ikinciliği elde etmiştim. Geçen yıl da Avrupa Gençler Tekvando Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandım. Ankara'da da zor müsabakaların ardından şampiyon oldum. Daha çok madalya alıp ülkemi uluslararası şampiyonalarda temsil etmeye devam etmek istiyorum."

Işıl'ın antrenörü Oğuzhan Tokgöz, sporcusunun yine güzel bir başarıya imza attığını dile getirdi.

Tokgöz, genç sporcunun çok çalıştığı için şampiyonalarda emeğinin karşılığını aldığını vurguladı.

"Bizler her zaman sporcularımızın başarılı olması için gayret ediyoruz. Sporcularım da çok güzel şampiyonluklar elde etti. Işıl da yedinci kez Türkiye şampiyonu oldu. Bizleri sevindirdi. Sporcularımıza destek olunsun yeter ki başarı gelecektir. Gençlerin bir şeyler başarmasını istiyoruz ama destek olunmuyor. Destek olmadan bu iş bir yere kadar gider. "