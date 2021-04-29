1-18 Eylül 2022 tarihleri arasında Almanya, Çekya, Gürcistan ve İtalya’nın ortaklaşa düzenleyeceği FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası’nın kura çekimi Almanya'nın Berlin şehrindeki Verti Music Hall'de gerçekleştirildi.

A Milli Erkek Basketbol Takımı kura çekimi sonucunda A Grubu’nda Gürcistan, İspanya, Rusya, Belçika ve Bulgaristan ile eşleşti. Millilerin grup karşılaşmalarına ise Gürcistan’ın Tiflis kenti ev sahipliği yapacak.

FIBA’nın Avrupa sıralamasına göre belirlenen torba sisteminde Türkiye; Polonya, Hırvatistan ve Slovenya ile birlikte 3. torbada yer aldı.

FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası’nda grup maçları 1-8 Eylül tarihleri arasında oynanacak. Gruplarında ilk 4 sırayı alacak takımlar çapraz eşleşme usulü ile Almanya’nın Berlin şehrinde 10-11 Eylül tarihlerinde son 16 turunda karşı karşıya gelecek.

FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası grupları şu şekilde oluştu:

A Grubu: Türkiye, Gürcistan, İspanya, Rusya, Belçika, Bulgaristan

B Grubu: Almanya, Litvanya, Fransa, Slovenya, Macaristan, Bosna Hersek

C Grubu: İtalya, Estonya, Yunanistan, Hırvatistan, Ukrayna, Büyük Britanya

D Grubu: Çekya, Polonya, Sırbistan, Finlandiya, İsrail, Hollanda

Türkiye, FIBA 2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri D Grubu’nda Hırvatistan ve Hollanda ile birlikte grubu ilk üç sırada tamamlayarak turnuvaya katılma hakkı kazanmıştı.

İlki 1935 yılında düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nın tarihinde Sovyetler Birliği 14 şampiyonlukla en üst sırada yer alıyor. Şampiyonada Yugoslavya’nın ise 8 şampiyonluğu bulunuyor.

Avrupa Şampiyonası 2001 yılında ülkemizde düzenlenirken ve 2017 yılında da Türkiye, Finlandiya, İsrail, Romanya ev sahipliğinde gerçekleşmişti. 2001 yılında ev sahibi olduğumuz turnuvada milli takımımız gümüş madalyanın sahibi olmuştu.

1-18 Eylül 2022 tarihleri arasında Almanya, Çekya, Gürcistan ve İtalya’da düzenlenecek olan FIBA 2022 Erkekler Avrupa Şampiyonası’nın kura çekimi bugün 14.00'te yapılacak!



Kura çekimini FIBA YouTube kanalından canlı izleyebilirsiniz https://t.co/uQofJyncOc#BizBirlikteyiz https://t.co/WDrMYdTjL2 — TBF (@TBF) April 29, 2021

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