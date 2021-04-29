Haber Giriş: 29 Nisan 2021 Perşembe 14:52Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Ömer Erdoğan'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
Atakaş Hatayspor'un teknik direktörü Ömer Erdoğan'ın koronavirüs testi pozitif çıktı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, ligin 39. haftasında 1 Mayıs Cumartesi günü deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacakları maç öncesinde bordo-beyazlı ekip teste alındı.
"Beşiktaş maçı öncesi yapılan Covid-19 PCR testlerinde teknik direktörümüz Ömer Erdoğan'ın test sonucu pozitif olarak raporlanmıştır. Hocamızın genel durumu iyi olup, Sağlık Bakanlığı protokollerince gerekli izolasyon ve takip sürecine başlanmıştır."
Beşiktaş maçı öncesi yapılan Covid-19 PCR testlerinde Teknik direktörümüz Ömer Erdoğan'ın test sonucu pozitif olarak raporlanmıştır. Hocamızın genel durumu iyi olup, Sağlık Bakanlığı protokollerince gerekli izolasyon ve takip sürecine başlanmıştır .— Hatayspor (@Hatayspor_FK) April 29, 2021
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Etiketler: Hatayspor Koronavirüs
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