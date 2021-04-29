Kulüpten yapılan açıklamaya göre, ligin 39. haftasında 1 Mayıs Cumartesi günü deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacakları maç öncesinde bordo-beyazlı ekip teste alındı.

"Beşiktaş maçı öncesi yapılan Covid-19 PCR testlerinde teknik direktörümüz Ömer Erdoğan'ın test sonucu pozitif olarak raporlanmıştır. Hocamızın genel durumu iyi olup, Sağlık Bakanlığı protokollerince gerekli izolasyon ve takip sürecine başlanmıştır."