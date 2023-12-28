1. Lig'de son sırada yer alan Altay'da 25 futbolcu forma giydi

2020-2021 sezonunda Süper Lig vizesi aldıktan sonra sadece 1 sezonun ardından 1. Lig'e dönen Altay, borçları nedeniyle yeni oyuncularına lisans çıkartamadığı için iki sezondur transfer yapamıyor.

Altyapıdan takviyelerle yoluna devam eden siyah-beyazlı ekip, geçen yıl lige tutunmasına rağmen bu sezon ilk devre itibarıyla istediği sonuçları alamadı.

İlk devreyi 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 12 yenilgiyle tamamlayan Altay, TFF Lisans Kurulu tarafından verilen 3 ceza puanı nedeniyle devreyi 8 puanla tamamladı.

Siyah-beyazlı ekip, averajla düşme hattının hemen üzerinde yer alan ASTOR Enerji Şanlıurfaspor'un 8 puan gerisinde yer alıyor.

İzmir temsilcisi, 17 takımın yer aldığı 2010-2011 sezonunda devreyi 17 puanla 12. sırada tamamlamasına rağmen ikinci yarı 31 puanla 16. durumda kalmış ve 1. Lig'e veda etmişti.

4 farklı teknik direktör görev yaptı

Sezona teknik direktör Ayhan Tuna Üzümcü ile başlayan Altay, Djilali Bahloul ve Serkan Afacan'ın ardından takımı Yusuf Şimşek'e emanet etti.

Yusuf Şimşek yönetiminde 3 maça çıkan Altay, Boluspor'a 1-0 yenildikten sonra Adanaspor ve Ankara Keçiörengücü maçlarını kayıpsız geçti.

Salih Sarıkaya ve Tolga Ünlü tüm maçlarda forma giydi.

İlk devrede 25 farklı ismin mücadele ettiği siyah-beyazlı ekipte Salih Sarıkaya ve Tolga Ünlü tüm maçlarda forma şansı buldu.

Fileleri 10 kez havalandıran Altay, ligin en az gol atan ekibi olurken, Marco Paixao 5, Zeki Yıldırım ve Deniz Kadah ikişer, İbrahim Öztürk de 1 gole imza attı.

Futbolcuları 44 sarı ve 5 kırmızı kartla cezalandırılan Altay, ligin en fazla kırmızı kart gören ekibi oldu. Siyah-beyazlı ekipte Ceyhun Gülselam, Efe Sarıkaya, Murat Berkan Demir, Murat Uluç ve Yusuf Tekin kırmızı kart gördü.

2023-2024 sezonu ilk yarı raporu

Altay'da ligin ilk devresinde forma giyenlerin performansı şöyle: