Rizespor'da Alberk Koç ile yollar ayrıldı

Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, Alberk Koç ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesinin feshedildiği belirtildi.
Açıklamada, takıma yaptığı katkılardan dolayı futbolcuya teşekkür edilerek, bundan sonraki kariyerinde başarı dileğinde bulunuldu.
Sol bek oyuncusu, bu sezon lig ve kupada 31 dakika yeşil-mavili formayı giydi.
Futbolcumuz Alberk Koç ile karşılıklı anlaşma sağlanarak yollarımız ayrılmıştır.— Çaykur Rizespor (@CRizesporAS) December 28, 2023
Alberk Koç’a takımımıza verdiği katkılardan dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarı diliyoruz. pic.twitter.com/Ir4mSGwe4o