Yerli ve milli savunma ürünleri SAHA EXPO'da

Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük sanayi kümelenmesi SAHA İstanbul tarafından Cumhurbaşkanlığı himayesinde organize edilen, 6 bakanlık ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının desteklediği, Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu İstanbul Fuar Merkezi'ndeki (İFM) SAHA EXPO Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı'nın 4'üncü gününde de birçok yeni ürünün tanıtımı yapıldı.

Promec Mekanik firması "mobil gözetleme kulesi"nin tanıtımını yaptı. Firmanın iş geliştirme müdürü Ergün Ümitcan, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketinin (TUSAŞ) yerleşkesine yönelik terör saldırısında şehit olanlara Allah'tan rahmet ve yakınlarına başsağlığı diledi.

Savunma sanayisinde elde edilen tecrübelerin özellikle sivil alandaki kullanımının ve bunların yaygınlaştırılmasının önemine işaret eden Ümitcan, şunları söyledi:

"Afet döneminde kullanılabilmesi için mobil gözetleme sistemini araç üstüne entegre edilebilecek şekilde tasarladık. Aynı zamanda afet bölgesine gidildiği zaman araçtan ayrılarak aracın diğer bölgelere gitmesini sağlayacak şekilde mobilize olmasını hedefledik. Ayrıca askeri operasyon alanlarının gözetimi konusunda da yine gözetleme sistemimizin faydalı olacağını düşünüyoruz. Burada aslında birden fazla mobil gözetleme sisteminin birbiriyle entegre olarak koordinasyon merkezinin bütün alanını, faaliyetini izleyebileceği, tespit ve takip edebileceği bir sistem ortaya koymaya çalıştık. Sistemle ilk amacımız mobiliteydi. Günümüzde kameralar yaygın kullanılan sistemler. Bu sistemlerin mobil olması bizim için önemliydi. Özellikle talepler doğrultusunda mobiliteye önem verdik. Düşük ağırlıkta ve her arazide kolay kullanımı sağlayacak bir yapı oluşturmaya çalıştık."

Ümitcan, farklı ihtiyaçlar için "özel mobil gözetleme sistemleri" oluşturulmasına karar verdiklerini, bu kapsamda gündüz kamerası ile termal kameralar yaptıklarını belirtti.

Savunma sanayisinden gelen bir firma oldukları için ürünlerinde dayanıklılığın kendileri için olmazsa olmaz kriter olduğuna dikkati çeken Ümitcan, "Aynı durum emniyet ve acil durumların yönetilmesi konularında da geçerli oluyor. Bir kriz anında birimlerin dayanıklı olması, güvenilir olması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Reximex'in yerli üretilen tüfeği ve tabancası da tanıtıldı

Reximex firmasının ihracat sorumlusu Hasan Yücel Özçelik de "Pangea yivli tüfeği ve Reximex TRX9 tabanca"nın tanıtımını gerçekleştirdi.

Şirket olarak 80'den fazla ülkeye ihracat yaptıklarını anlatan Özçelik, "Reximex TRX9 tabancamızı öz kaynaklarımızla ürettik. Tasarımı ve imalatı bize ait. Sağ ve sol el kullanıcıları için uygun. İstanbul ve Ankara'da satışa sunuldu, sivil pazarda başarı yakaladıktan sonra, emniyet güçlerimize de hizmet etmek istiyoruz." diye konuştu.

Özçelik, yivli tüfek Pangea'nın özellikleri hakkında da bilgi verdi.

TALAY'ın elektriklisi de test edilecek

Alçak irtifa insansız hava aracı (İHA) TALAY da SAHA EXPO da tanıtıldı.

Solid Havacılık AŞ kurucusu Selçuk Fırat, TALAY'ın saatte 200 kilometre hıza ulaşabildiğini bildirerek, şunları kaydetti:

"TALAY, maksimum 150 metreye kadar uçabilen minimum 30 santimetre yükseklikten uçabilen bir insansız hava aracıdır. TALAY'ı geliştirmemizdeki amaç ise hedeflerine daha hızlı şekilde intikal etmesi, hedeflerini operasyon dışı bırakması, aynı zamanda caydırıcı bir unsur olarak kullanılmasıdır. Denizdeki yeni avcı TALAY, 30 kiloya kadar faydalı yük taşımaktadır. Aynı zamanda herhangi bir 26 ya da 30 metrelik bir botun üzerinden denize indirilebilir ya da karadan operasyona dahil edilebilir. Kıyı hedeflerini veya deniz üstündeki düşman gemilerini, düşman botlarını saf dışı bırakması için tasarlanmıştır. TALAY yeni bir silah sınıfıdır. Dünyada eşi olmayan bir insansız hava aracıdır. Birkaç ay içinde de elektrikli modeli, kurumlar tarafından teste tabi tutulacak."