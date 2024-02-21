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Savunma
TRT Haber 21.02.2024 13:28

TUSAŞ Genel Müdürü Kotil: Bugün gurur günümüz

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, "KAAN’ımız 13 dakika havada kalarak 8000 feet irtifada 230 knot hıza ulaştı. Bu yolda bizlerin yolunu açan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve KAAN’ımız için başından beri büyük özveriyle çalışan tüm çalışma arkadaşlarıma ve ailelerine teşekkür ederim." dedi.

TUSAŞ Genel Müdürü Kotil: Bugün gurur günümüz

Milli muharip uçak 'KAAN' bugün ilk uçuşunu başarıyla yaptı. Türkiye, KAAN ile 5'inci nesil savaş uçağına sahip ülkeler arasında yerini aldı.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Genel Müdürü Temel Kotil, sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.


Açıklamasında "Bugün gurur günümüz" ifadesini kullanan Kotil'in paylaşımı şu şekilde:

"KAAN’ımız 13 dakika havada kalarak 8000 feet irtifada 230 knot hıza ulaştı. Bu yolda bizlerin yolunu açan Cumhurbaşkanımız Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve #KAAN’ımız için başından beri büyük özveriyle çalışan tüm çalışma arkadaşlarıma ve ailelerine teşekkür ederim. "

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