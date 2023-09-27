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Savunma
AA 27.09.2023 10:47

Türkiye'nin yerli SUV aracı TULGA, ilk kez ortaya çıktı

Jandarmanın kullanımına sunulacak Türkiye'nin ilk yerli ve milli, doğuştan zırhlı SUV aracı TULGA, TEKNOFEST İzmir'de sergilendi. İç güvenlik görevlerinde kullanılmak üzere Jandarma'ya ilk aşamada 300 TULGA teslimatı yapılacak.

Türkiye'nin yerli SUV aracı TULGA, ilk kez ortaya çıktı

Türkiye'nin önde gelen ticari ve askeri kara aracı üreticisi BMC, Çiğli Havaalanı'nda gerçekleştirilen TEKNOFEST İzmir'de yerini aldı.

BMC tarafından üretilen ve Jandarmanın kullanımına sunulacak Türkiye'nin ilk yerli ve milli, doğuştan zırhlı SUV aracı TULGA, festivalde ortaya çıktı. Şirket bir süredir üzerinde çalıştığı TULGA'nın prototipini, TEKNOFEST İzmir'de jandarma giydirmesiyle sergiledi.

Türkiye'nin yerli SUV aracı TULGA, ilk kez ortaya çıktı

BMC, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda İçişleri Bakanlığı bünyesinde iç güvenlik görevlerinde kullanılmak üzere 300 TULGA Balistik Korumalı Devriye Müdahale Aracı üretecek.

Seri üretim bu yıl başlayacak

Güvenlik güçlerinin talepleri doğrultusunda geliştirilen ve üretimine başlanan ilk araçlarla yürütülecek testlerin ardından seri üretime geçilecek. BMC, zırhlı SUV aracı TULGA'nın seri üretimine bu yıl başlamayı hedefliyor.

Türkiye'nin yerli SUV aracı TULGA, ilk kez ortaya çıktı

Yüksek koruma, üstün performans

TULGA, sahip olduğu üstün manevra kabiliyeti ve balistik koruma seviyesi sayesinde güvenlik ve konforu bir arada sunuyor.

Araç, sahip olduğu gelişmiş zırhı ve balistik hücumlara karşı dayanıklı yapısı ile 5 kişilik taşıma kapasitesi ve yaklaşık 8 ton ağırlığa sahip bulunuyor.

TULGA SUV, 4 silindirli dizel motordan aldığı 250 beygir güçle saatte 130 kilometre hıza ulaşabiliyor.

TULGA SUV, disk frenler ve bağımsız çift salıncaklı ön-arka süspansiyonu sayesinde en zorlu arazi koşullarında bile görevini başarıyla yerine getiriyor.

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Savunma Sanayii Jandarma Genel Komutanlığı
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