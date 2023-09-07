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Savunma
AA 07.09.2023 22:13

Türkiye ve Mozambik savunma sanayiinde iş birliği yapacak

Türkiye ve Mozambik savunma sanayiinde iş birliği yapacak. İki ülke arasında Savunma Sanayii İş birliği Anlaşması imzalandı.

Türkiye ve Mozambik savunma sanayiinde iş birliği yapacak
[Fotograf: AA]

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 3-9 Eylül tarihleri arasında bir dizi görüşme gerçekleştirmek üzere Türkiye'de bulunan Mozambik heyeti, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığını (SSB) ziyaret etti.

Heyetler arası görüşmenin ardından SSB Başkanı Haluk Görgün ve Mozambik Savunma Bakanı Cristovao Artur Chume, Savunma Sanayii İşbirliği Anlaşması imzaladı.

Anlaşma, iki ülke arasında savunma sanayisinde gerçekleştirilecek karşılıklı iş birliği faaliyetlerinin esaslarını kapsıyor.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Haluk Görgün, heyetler arası görüşmelerde, Türk savunma sanayisinde katedilen mesafenin Türkiye'nin bağımsız dış politikasında oynadığı role değinerek, dost ve kardeş ülkelerle bu alandaki çözüm ve tecrübelerini paylaşmaya hazır olduklarını vurguladı.

Mozambik Savunma Bakanı Cristovao Artur Chume ise Türk savunma sanayisinin ulaştığı seviyeden etkilendiklerini, Türkiye'yi Mozambik'in stratejik ortağı olarak görmeyi arzuladıklarını ifade etti.

Chume ve beraberindeki heyet, Türkiye'nin önde gelen savunma sanayisi firmalarını ziyaret ederek, ürünleri yerinde inceledi.

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Savunma Sanayii Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB)
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