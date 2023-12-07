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Savunma
AA 07.12.2023 16:45

Türkiye elektronik harp yeteneklerini yükseltecek

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Türkiye'nin, elektronik harp yetenekleri konusunda iyi bir seviyede bulunduğunu ve bunu artırma çabasında olacaklarını belirtti.

Türkiye elektronik harp yeteneklerini yükseltecek

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün 1. Elektronik Harp Sempozyumu'nda yaptığı konuşmada, elektronik harbin, düşman kuvvetlerin elektronik sistemlerinin ve konumlarının tespiti, yok edilmesi, etkinliklerinin azaltılması, dost kuvvetlerin elektronik sistemlerinin ise düşman tarafından tespitine veya etkisiz hale getirilmesine engel olunması maksadıyla kullanılan sistem ve teknikleri kapsadığını söyledi.

Elektronik harbin, modern yeteneklerin kullanıldığı savaş alanlarının vazgeçilmez unsuru haline geldiğini vurgulayan Görgün, özellikle gelişen teknoloji ile birlikte düşman kuvvetlerin konumlarını tespit etmenin, hava savunma sistemlerini etkisiz hale getirmenin, savaş yeteneklerini zayıflatmanın, siber uzayda iletişim bağlarını bozmanın sağladığı fayda dikkate alındığında geleceğin harekat alanının elektromanyetik spektrumla çok ilgili olacağını ifade etti.

Görgün, savaş ve sıcak çatışma ortamlarını yakından takip ettiklerini dile getirerek, Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan da elektronik harp unsurlarının etkin kullanılması ya da kullanılamamasının etkilerinin gözler önüne serildiğini belirtti.

"Var olan kaynaklarınızı ve insan kıymetinizi artırmanız gerekiyor"

Türk savunma sanayisinin elektronik harp yeteneklerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Görgün, "Özellikle kara ve hava konuşlu sistemleri ele aldığımızda geldiğimiz nokta, hiç de azımsanacak bir nokta değil. Özellikle yaptığımız uzaktan karıştırma kabiliyetine sahip Hava SOJ, refakatte karıştırma kabiliyetine sahip olacak bir EH Pod, yakından karıştırma kabiliyetine sahip olacak bir İHA SOJ ve bunları karadan destekleyecek kabiliyete sahip olan KORAL gibi geliştirdiğimiz sistemler değerlendirildiğinde iyi bir seviyede olduğumuzu düşünebiliriz ama bu öyle bir alan ki her gün güncellemeniz, güncellenmeniz, yenilenmeniz, üstüne katmanız gerekiyor. Var olan kaynaklarınızı ve insan kıymetinizi artırmanız gerekiyor" dedi.

Görgün, basın mensuplarına yaptığı açıklamada da sempozyumda elektronik harp alanında hem gelecekte olabilecek yaklaşımları hem güncel durumu hem de bu alanda yapılabilecek yatırımları, faaliyetleri her yönüyle değerlendirdiklerini söyledi.

Sektörün tüm paydaşlarının sempozyum kapsamındaki faaliyetlere yüksek katılım gösterdiğine işaret eden Görgün, etkinliğin düzenli olarak gerçekleştirilmesini planladıklarını kaydetti.

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