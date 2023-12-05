Parçalı Bulutlu 5.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Savunma
AA 05.12.2023 07:36

ASELSAN'ın projesi Arjantin'in ilgisini çekti

ASELSAN MEKO 360 destroyer modernizasyonu projesi Arjantin Donanmasının ilgisini çekiyor.

ASELSAN'ın projesi Arjantin'in ilgisini çekti
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Arjantin'in önde gelen savunma sanayisi sitesi "Zona Militar"ın (Askeri bölge) internet sitesinde çıkan habere göre, ASELSAN firması, Arjantin Donanması'na sunulmak üzere MEKO 360 destroyerlerinin modernizasyonuna ilişkin bir proje üzerinde çalışıyor.

Haberde, projenin, Türk Deniz Kuvvetleri tarafından işletilen MEKO 200TN Barbaros fırkateynlerinin modernizasyonuna yönelik bazı hususları içereceği belirtildi.

ASELSAN’dan yeni sipariş rekoru
ASELSAN’dan yeni sipariş rekoru

Deniz Filosu Komutanı Tuğamiral Carlos Maria Allievi, Mayıs 2023'teki açıklamasında, yeni fırkateynlerin satın alınmasının yanı sıra orta ve uzun vadeli projeleri arasında, MEKO 360 gemilerinin yeteneklerini geri kazanabilecek şekilde modernize edilebilmesinin önemini hatırlatmıştı.

Gemilerin atış kontrol, radar ve elektronik sensörler gibi unsurlarının Türk üretimi sistemlerle modernize edilmesi bekleniyor.

ASELSAN'ın Türk Deniz Kuvvetleri için yaptığı modernizasyon paketinin son derece başarılı bulunduğu ve dünya çapında ilgi gördüğü biliniyor.

"Arjantin Donanması, Geleceğe Bakış Açısıyla MEKO 360 Muhriplerini Modernize Etmeyi Hedefliyor" başlığıyla çıkan haberde, farklı modernizasyon projelerinin gözden geçirileceği ve süreç içerisinde MEKO 200 üzerindeki çalışmanın kapsamının bütçeye göre değişiklik gösterebileceği belirtildi.

Modernize edilecek unsurlara değinilen haberde algılama ve yönlendirme sistemleri, entegre komuta kontrol sistemleri, sevk tesisi, silahlardaki iyileştirmeler, Türkiye ve Yunanistan'daki Barbaros ve Hydra sınıflarının geliştirilmesinin ele alındığı kaydedildi.

Türk donanmasının vurucu gücü Barbaros

Haberde, Türk endüstrisinin ulaştığı tecrübeye işaret edilerek yakın zamanda Barbaros fırkateynlerindeki son deneyimleri ile Nijerya'nın tek MEKO 360'ının modernize edilmesi örnek gösterildi.

Türk donanmasının "vurucu gücünü" oluşturan unsurlardan Barbaros sınıfı fırkateynler tepeden tırnağa yerli ve milli sistemlerle modernize ediliyor.

Yarı Ömür Modernizasyonu-B (B-YÖM) programı kapsamında yenilenen TCG ORUÇREİS fırkateyni seyir testlerini sürdürüyor.

ASELSAN yönetiminde gerçekleşen faaliyetle gemi, tüm sistemleriyle yerli hale geldi.

Türk basınında çıkan haberlerde, Barbaros (Meko 200) sınıfı fırkateyn yarı ömür modernizasyonu projesinde çok detaylı bir icraat çıkaran ASELSAN'ın buradan kazandığı tecrübe ve referans sayesinde Arjantin'in Almirante Brown (MEKO 360) sınıfı destroyerlerinin modernizasyonu programı için teklif vereceği bilgisi paylaşıldı.

ETİKETLER
ASELSAN Savunma Sanayii Yerli ve Milli Teknolojiler Arjantin
Sıradaki Haber
Mavi Vatan'da tüm heybetiyle TCG Anadolu...
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
08:30
Polat ailesinin yabancı uyruklu çalışanı ve akrabası sınır dışı edilecek
08:18
Yurt genelinde kumar ve yasa dışı bahis operasyonu: 18 gözaltı
08:09
Kaza yaptıktan sonra ekipleri gören sürücü kaçtı
07:12
Şişli'de bir otelde yangın çıktı
07:01
Katar: Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite Toplantısı ilişkileri geliştirme fırsatı sunuyor
05:28
Osmaniye'de hafif ticari araçla motosiklet çarpıştı: 1 ölü
Gazze'den tahliye edilen Türkler İstanbul'da
Gazze'den tahliye edilen Türkler İstanbul'da
FOTO FOKUS
Cumhurbaşkanı Erdoğan EXPO 2023 Fuar alanını ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan EXPO 2023 Fuar alanını ziyaret etti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ