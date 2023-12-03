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Savunma
İHA 03.12.2023 13:59

Mavi Vatan'da tüm heybetiyle TCG Anadolu...

İzmit Körfezi'nde demirleyen Türkiye'nin en büyük askeri gemisi 'TCG Anadolu' tüm heybetiyle havadan görüntülendi.

Türkiye'nin yerli ve milli savaş gemisi TCG Anadolu, 29 Kasım tarihinde İzmit Körfezi'ne demirledi.

30 Kasım tarihinden itibaren ise vatandaşların ziyaretine açıldı. 6 Aralık Çarşamba gününe kadar ziyaretçilerini ağırlayacak olan savan gemisine, 3 günde yüzlerce kişi akın etti.

İzmit Körfezi'nde demirleyen TCG Anadolu gemisine ziyaretçi yoğunluğu
İzmit Körfezi'nde demirleyen TCG Anadolu gemisine ziyaretçi yoğunluğu

Limana yanaşamaması sebebiyle açıkta duran gemiyi, vapur seferleri ile ziyaret eden vatandaşlar, heybeti karşısında gururlanıyor.

Askerlerin hazır olduğu gemi, havadan da görüntülendi. Havadan çekilen görüntülerde geminin üzerinde 10 savaş helikopteri yer aldı. 

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Mavi Vatan'da tüm heybetiyle TCG Anadolu...
Mavi Vatan'da tüm heybetiyle TCG Anadolu...
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