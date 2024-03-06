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Savunma
AA 06.03.2024 13:40

Türk şirketleri güçlerini kamikaze dronlar için birleştirdi

Türk savunma sanayisi şirketleri sahip oldukları kabiliyetlerle kamikaze dronların daha etkin ve güvenli ateşleme sistemleriyle görev yapmasını sağlayacak.

Türk şirketleri güçlerini kamikaze dronlar için birleştirdi
[Fotoğraf: AA Arşiv]

KZ Mekatronik ve Robit Teknoloji arasında 8. Doha Uluslararası Deniz Savunma Fuarı ve Konferansı'nda (DIMDEX 2024), stratejik iş birliği anlaşması imzalandı.

Anlaşmaya KZ Mekatronik adına Şirket Ortağı Melis Kızıldağ Karataş ve Robit Teknoloji adına İş Geliştirme Direktörü İbrahim Yiğit Özboyacı imza attı.

KZ Mekatronik Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Soylu, dünyanın gündeminde olan ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin güncel ihtiyaçları da dikkate alınarak çeşitli kamikaze dron sistemleri geliştirildiğini söyledi.

Kamikaze dron AZAT göreve hazırlanıyor
Kamikaze dron AZAT göreve hazırlanıyor

Robit Teknoloji'nin de bu amaçla bir dron geliştirdiğini söyleyen Soylu, "Bu dronda en önemli özelliklerden biri yönlendirilmiş patlayıcı ve bunun efektif olarak kullanılması. Kullanıcı ve operasyon güvenliği tarafları da önemli kriterler. Biz patlatma ve fünye sistemlerinin kullanıcı ve operasyon güvenliğini en üst seviyeye çıkartacak uzaktan komutalı ateşleme birimlerini sağlıyoruz" dedi.

Soylu, dronun bir kontrol birimi bulunduğunu ifade ederek, fünye başlatma sistemi entegrasyonuyla projeye dahil olacaklarını kaydetti.

Türk şirketleri güçlerini kamikaze dronlar için birleştirdi

İbrahim Yiğit Özboyacı da iş birliğinin Türk mühendisliğinin gelmiş olduğu nokta ve bunun bir projede buluşması açısından önemli olduğunu söyledi.

Her iki firmanın da Türk savunma sanayisindeki millileştirme çalışmalarında yer aldığına işaret eden Özboyacı, "FPV dron AZAT'ın yanı sıra kamikaze dronumuz AZAB ile ilgili olarak güvenli ateşleme sistemlerinin iyileştirilmesi ve geliştirilmesini amaçlayan bir çalışmaya imza attık. Ürün bazlı seri üretim süreci olarak gerçekleştirilecek bir ortaklık" diye konuştu.

Özboyacı, bu iş birliğinin her iki ürüne olumlu katkı vereceğini, AZAB ve AZAT'ın güvenli ateşleme sistemlerinin doğru, yerinde ve efektif kullanımına önemli katkılar sağlayacağını düşünüyoruz.

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