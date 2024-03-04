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Savunma
AA 04.03.2024 16:51

Roketsan savunma sistemleriyle Katar'da

Roket, füze ve mühimmat alanlarında Türkiye'nin dünya çapındaki önemli oyuncusu Roketsan, ileri teknolojilere sahip savunma sistemlerini Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen DIMDEX 2024 Fuarı'nda sergiliyor.

Roketsan savunma sistemleriyle Katar'da
[Fotograf: AA]

Roketsan'dan yapılan açıklamaya göre, bu yıl 8. kez düzenlenen DIMDEX 2024, Katar Ulusal Kongre Merkezi'nde kapılarını açtı.

Dünyanın dört bir yanından katılımcıları ve ziyaretçileri 6 Mart'a kadar ağırlayacak fuarda, Roketsan deniz, kara ve hava sistemlerinden oluşan ürünlerini vitrine çıkardı.

Roketsan'ın fuarda sergilediği ürünler arasında, mini akıllı mühimmatlar MAM-C, MAM-L ve MAM-T, CİRİT Lazer Güdümlü Füze, KARAOK Kısa Menzilli Tanksavar Silahı, Orta Menzilli Tanksavar Silah Sistemi OMTAS, Lazer Güdümlü Uzun Menzilli Tanksavar Füze Sistemi L-UMTAS, seyir füzesi ÇAKIR, SUNGUR Hava Savunma Füze Sistemi, yakın hava savunma sistemi LEVENT, Milli Dikey Atım Lançer Sistemi (MİDLAS) ve Taktik Füze Fırlatma Sistemi KMC yer alıyor.

Roketsan savunma sistemleriyle Katar'da

Açıklamada görüşlerine yer verilen Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci, Türkiye ve Katar arasındaki yüksek düzeyli stratejik ilişkilerin savunma sanayisi ihracatına çok önemli katkıları olduğunu belirtti.

Roketsan olarak Türkiye'nin bu ilişkilerinden güç alırken, gerçekleştirdikleri ihracatlar ile ikili ilişkilere katkı sunmaktan memnuniyet duyduklarını aktaran İkinci, "DIMDEX'in Katar ve tüm bölge ülkeleriyle olan işbirliğimizi artıracağımız bir fuar olacağını öngörüyoruz. Sahada başarısını defalarca kanıtlamış performansıyla muadillerine fark atan ürünlerimiz ile global pazarda rekabet ederek ülkemizi temsil etmek bize gurur veriyor." ifadelerini kullandı.

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Savunma Sanayii ROKETSAN Katar
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