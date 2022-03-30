Türk savunma sanayii günden güne güçlenirken firma sayısı da hızla artıyor.

İnsansız hava araçlarıyla ünlenen Türk savunma sanayii, farklı alanlarda da dikkat çekiyor. Sektör temsilcilerinin ihracat beklentisi de yüksek.

"Önümüzdeki yıl için artış bekleniyor"

Şu anda 1500 civarında savunma sanayii için faaliyet gösteren firma olduğunu söyleyen SAHA Yönetim Kurulu Üyesi İlhami Keleş, şu şekilde konuştu:

"Bizim sanayicilerimiz dünyanın hiçbir ülkesinde olmadığı kadar milliyetçi. Yani kendi ordusunda, kendi ürettiği bir ürünün olmasının verdiği hazzın maddi bir karşılığı yok.

Uydu iletişim sistemleri, siber güvenlik gibi çok değişik alanlarda Türkiye çok önemli yetkinlikler kazandı. İnsansız deniz sistemleri ön plana çıkmaya başladı. TCG Anadolu'yu devreye alıyor olacağız. Uçak gemisi ki orada ona inip kalkabilen TB3'ler, Bayraktar TB3 ve milli insansız savaş uçağı yani Kızılelma bunlar. İşte oyun değiştiren teknolojiler.

2021 yılı için açıklanan ihracat rakamı 3 milyar 224 milyon dolar. 3 milyar eşiği aşılmış oldu bu sene. Önümüzdeki yıl için minimum 4 milyar beklentisi var ama buradaki şeyler artışlar böyle rutin bir artış şeklinde olmayacak. Katlanarak bir artış bekleniyor."

Avrupa’nın ikinci büyük sanayi kümelenmesi SAHA İstanbul'un, savunma alanına önemli katkıları bulunuyor.

Yerlilik oranını artırmak ve iş birliğini geliştirmek SAHA İstanbul'un hedefleri arasında. Ekim ayında düzenlenecek fuarla ihracata büyük katkı sağlanması bekleniyor.