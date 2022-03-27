Tarlasında 3 bin 300 yıllık bilezik buldu

Tarlasında 3 bin 300 yıllık bilezik buldu

Akar, Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Al-Attiyah ile görüştü

Sosyal medya hesabından fotoğrafları paylaşan Bayraktar ''Pazar günü sülale boyu toplandık. CEZERİ isim babasının yaşadığı yer Diyarbakır'da. Ama KIZILELMA kanadını yeni takıp aramıza katılınca, hemen resim çekilelim dedik.'' ifadelerini kullandı.

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