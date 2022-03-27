Haber Giriş: 27 Mart 2022 Pazar 18:47Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kızılelma'nın kanatları monte edildi
Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, insansız savaş uçağı Kızılelma'nın son halini paylaştı.
Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Muharip İnsansız Uçak Sistemi'nin (MİUS) üretim hattına giren gövde görselini paylaşmıştı. Bayraktar, Bayraktar Kızılelma'nın kanatlı halini paylaştı.
????#CEZERİ ✈️????— Selçuk Bayraktar (@Selcuk) March 27, 2022
Bayraktar Mini İHA ✈️
Bayraktar TB1 ✈️#BayraktarTB2 ✈️????
Bayraktar #AKINCI ✈️????????
Bayraktar #KIZILELMA ✈️???????? pic.twitter.com/ef6I3YT8C3
Kızılelma kanatlandı
Sosyal medya hesabından fotoğrafları paylaşan Bayraktar ''Pazar günü sülale boyu toplandık. CEZERİ isim babasının yaşadığı yer Diyarbakır'da. Ama KIZILELMA kanadını yeni takıp aramıza katılınca, hemen resim çekilelim dedik.'' ifadelerini kullandı.
Etiketler: Baykar İnsansız Hava Aracı (İHA)
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