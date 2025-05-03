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Savunma
AA 03.05.2025 15:59

Türk savunma sanayii dünyanın 180 ülkesine ihracat yapıyor

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkanı Haluk Görgün, Kıbrıs Barış Harekatı'ndan sonra kurulan Türk savunma şirketlerinin dünyanın sayılı şirketleri arasına girdiklerini belirterek, "Bugün, dünyanın 180 ülkesine ihracat yapan bir sektör haline geldik." dedi.

Türk savunma sanayii dünyanın 180 ülkesine ihracat yapıyor

TRT'nin iletişim paydaşı olduğu TEKNOFEST KKTC, kamu kuruluşları, teknoloji devleri, üniversiteler ve medya kuruluşlarının da aralarında olduğu 132 kurumun katılımıyla eski Ercan Havalimanı'nda gerçekleştiriliyor.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Görgün, TEKNOFEST KKTC'ye yoğun ilgi gösterildiğini söyledi.

TEKNOFEST'in Kıbrıs'ta yapılmasının önemine değinen Görgün, "Burada olmanın hem Kıbrıs'ta yaşayanlar hem de savunma sanayimiz için ayrı ayrı anlamları var. Biz TEKNOFEST'i bir sene İstanbul'da yapıyoruz, takip eden sene de Anadolu'da veya bazen de kardeş ve bu etkinliğe talip olan ülkelerde yapıyoruz. Geçtiğimiz dönem de Gaziantep'te yapmıştık. TEKNOFEST Karadeniz ve Akdeniz'i yaptık. Arada da TEKNOFEST Azerbaycan'ı yaptık. Azerbaycan'dan sonra da yurt dışında düzenlediğimiz ikinci festival bu oldu." diye konuştu.

"Her sorumluluk, şirketlerimiz tarafından en iyisiyle yerine getirildi"

Görgün, dünyada savunma sanayii alanında ilk 100'e giren 5 Türk şirketi olduğunun altını çizerek, "Bu şirketlerimiz, Kıbrıs Barış Harekatı'ndan hemen sonra kendi kendine yeten bir ülke olmak için kuruldular. Ordumuzun ihtiyaç duyduğu ve güvenlik güçlerimizin ihtiyaç duyduğu ekipmanlar bir telsizden başlayarak üretilmeye başlandı. Bugün geldiğimiz noktada ASELSAN, şu anda dünyanın neredeyse her yerine en kaliteli ve en çok arzu edilen telsizlerini satar hale geldi. Üzerine alınan her sorumluluk, şirketlerimiz tarafından en iyisiyle yerine getirildi. Bugün, dünyanın 180 ülkesine ihracat yapan bir sektör haline geldik." şeklinde konuştu.

Türkiye'de savunma sanayiinde çalışanların yaş ortalamasının 33 olduğunu anlatan Görgün, yüksek teknoloji ürünlerini çok dinamik, ve genç bir kuşağın ürettiğini vurguladı.

Görgün, daha önce yarışmalara katılanların yeni yarışma kategorileriyle daha iyisini yapmak üzere çalıştıklarını belirterek, "Öğrencilik hayatları bittikten sonra da öyle arkadaşlarımız var ki kendi şirketlerini kuruyorlar. Profesyonel olarak başka iş yerlerinde çalışırken dahi TEKNOFEST'in bir parçası olmak adına yarışmacı kardeşlerine mentörlük yapanlar var. İşte milli ruh bu." dedi.

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