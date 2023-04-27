TSK'nın tankları modernizasyonla yeni kabiliyetler kazanıyor

Türkiye'nin sınır ötesi operasyonlarında en önemli vuruş güçlerinden biri olan ana muharebe tanklar, yerli ve milli sistemlerle donatılıyor.

Özellikle Leopard 2A4, M60T ve M60A3 tankları, Suriye ve Irak gibi muharebe sahalarında aktif görev aldı. Bu tanklar zaman içinde kabiliyetlerinin artırılması için milli imkanlarla modernize ediliyor. Peki, bu modernizasyon tanklara hangi kabiliyetleri kazandırıyor?

İlk etapta M60T Sabra tanklarının modernize edildiğini ve M60TM adını aldığını belirten Savunma Sanayii Araştırmacısı Anıl Şahin, şunları söyledi:

"İç astar, sürücü görüş sistemi, tank üstü periskop sistemi, onun haricinde lazer uyarı sistemi gibi birkaç unsur hızlıca sahadayken eklendi. Ardından ise LEOPARD2A4 tanklarının zırh seviyelerinin yine artırılması, acil harekat ihtiyacı kapsamında gerekti. Bu kapsamda ROKETSAN 40 adet LEOPARD2A4 tankına milli imkanlarla geliştiren zırh paketlerini entegre etti, T1ZIRH paketi isimli. Bu 40 adet tankta 2017 yılından itibaren hızlıca modernize edilerek Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edildiler."

Zırhlı araçlara 360 derecelik koruma

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın tank envanterinin modernizasyonlarında, ASELSAN tarafından geliştirilen, monte edildikleri zırhlı araca 360 derecelik koruma kalkanı sağlayan PULAT ve AKKOR sistemlerinin kullanılması kritik önemde.

FIRAT M60T modernizasyonu kapsamında ASELSAN'ın çok acil bir şekilde PULAT adı verilen aktif koruma sistemini geliştirdiğini ve şu anda 150'den fazla M60T tankında bu sistemin kullanıldığını söyleyen Şahin, sistemin ilk başarısını sahadayken elde ettiğini, gelen tanksavar tehdidini başarıyla engellediğini belirtti.

Tanksavarı tespit edip imha ediyor

PULAT'ın ardından AKKOR Aktif Koruma sistemi geliştirildi. Bu sistemle de kabiliyetler bir üst seviyeye çıktı. Öyle ki tanksavarın tespiti, teşhisi ve imhası 1 saniye gibi bir sürede gerçekleştirilebiliyor.

AKKOR sistemi şimdilik yerli ve milli imkanlarla üretilen Yeni Altay tankında. Modernizasyon projeleri kapsamında yakın zamanda diğer tanklarda da olması bekleniyor.

Kamera: Mustafa Oğuz