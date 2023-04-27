Bayraktar KEMANKEŞ mini akıllı seyir füzesi ilk kez TEKNOFEST'te

Mini akıllı seyir füzesi Bayraktar KEMANKEŞ, stratejik hedeflere karşı kullanılmak üzere Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirildi.

Adını, attığı okla en zorlu şartta dahi hedefi tam isabetle vuran okçulardan alan KEMANKEŞ, 1 Mayıs'a kadar Atatürk Havalimanı’nda gerçekleştirilen TEKNOFEST 2023'te sergilenecek.

Muharabe sahasında dengeleri değiştirecek

Bayraktar KEMANKEŞ, Baykar’ın milli ve özgün olarak geliştirdiği Bayraktar AKINCI TİHA, Bayraktar TB2 SİHA ve Bayraktar TB3 SİHA’ya entegre edilerek görev yapabilecek.

Yaklaşık 1 saat havada mini akıllı seyir füzesi, sahip olduğu jet motoru sayesinde süratle yol alarak düşman hattı gerisindeki en riskli hedeflere karşı etkinlik gösterebilecek.

200+ kilometre görev menzili olan Bayraktar KEMANKEŞ, 50 kilometre haberleşme menzilene sahip. Ayrıca yapay zekâ destekli oto pilot sistemi ile otonom uçuş gerçekleştirip stratejik hedefleri yüksek hassasiyetle etkisiz hale getirerek muharebe sahasında dengeleri değiştirecek.

Savunma ve havacılık sektörünün ihracat lideri

Baykar, rekabete dayalı bir süreç sonucunda Amerika, Avrupa ve Çinli rakiplerini geride bırakarak Kuveyt Savunma Bakanlığı ile imzaladığı anlaşmayla birlikte 2023 yılına 370 milyon dolarlık Bayraktar TB2 için yapılan ihracat sözleşmesiyle başladı.

Başlangıçtan bugüne tüm projelerini öz kaynakları ile yürüten Baykar, 2003 yılında İHA Ar-Ge sürecinin başlangıcından itibaren tüm gelirlerinin yüzde 75'ini ihracattan elde etti.

2021'de Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre savunma ve havacılık sektörünün ihracat lideri oldu. 2022’de imzalanan sözleşmelerde ihracat oranı yüzde 99,3 olan Baykar, 1,18 milyar dolarlık ihracat yaptı. Savunma ve havacılık sektörünün en çok ihracat gerçekleştiren firması olan Baykar’ın 2022 cirosu 1,4 milyar dolara ulaştı.

Bayraktar TB2 SİHA için şu ana kadar 28 ülkeyle, Bayraktar AKINCI TİHA için ise 6 ülkeyle ihracat anlaşması imzalandı.