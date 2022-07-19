Onlar teröristlerin korkulu rüyası, savunma sanayinin gökyüzündeki gururu, yerli ve milli insansız hava araçları...

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterinde yer alan İHA'lar terörle mücadelede büyük önem taşıyor.

Milli Savunma Bakanlığı, insansız hava araçlarının görüntülerini Mustafa Kemal Atatürk'ün, “İstikbal göklerdedir. Göklerini koruyamayan uluslar, yarınlarından asla emin olamazlar” sözü ile paylaştı.

Yerli ve milli İHA'ların terörle mücadeleye güçlü bir katkı sağladığı kaydedildi.

Klipte bir insansız hava aracının, terör hedefini vurduğu kesite yer verildi. İHA'ların Denizlerde icra ettiği önemli görevlere ait görüntüler de paylaşıldı.