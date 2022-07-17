Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Mini/Mikro İHA’ların imhası için ASELSAN'ın geliştirdiği ŞAHİN 40 mm Fiziksel İmha Sistemi'nin ilk kez envantere girdiğini belirtti.

Demir, açıklamasında ayrıca, "Kolay intikal ve kurulum özelliklerine sahip ŞAHİN, kritik tesislerin korunması, sınır güvenliği, hava savunma gibi alanlarda kullanılabilecek. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Şahin 40 milimetre Fiziksel İmha Sistemi

Geliştirme sürecinde etkisiz hale getirdiği ikisi döner kanat, biri sabit kanatlı üç tipteki mini ve mikro İHA'nın sembolleri silah kulesinin üzerine işlendi. Benzer uygulamanın örnekleri düşman uçağını düşüren avcı uçaklarına, o ülkenin bayrağının işlenmesi şeklinde gerçekleştiriliyor.

40 milimetre bomba atardan gönderilen yüksek hızlı akıllı mühimmatla hedeflerini etkisiz hale getiren Şahin, bir römork üzerine entegre edildi.

Kritik tesislerin korunmasında da görev alacak

Uzaktan komuta yeteneğine sahip sistem, gelişmiş elektro-optik kameralarla otomatik hedef tespit ve takibi yapıyor.

Etkili menzili 700 metre olan Şahin, radardan bildirilen konuma otomatik yönleniyor. Gece/gündüz, zorlu hava koşullarında hedef tespit ve takip yeteneğine sahip sistem, ihtiyaç duyulan alana kolayca intikal ettirilip kuruluyor.

Kritik tesislerin korunması, sınır güvenliği, hava savunma gibi görevler icra eden Şahin 40 milimetre Fiziksel İmha Sistemi, 64 mühimmat kapasitesiyle caydırıcılık sağlıyor.