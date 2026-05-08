TRT Haber 08.05.2026 16:27

TRT Haber EFES 2026'da çıkarma harekatına katıldı

Fiili safhası 20 Nisan'dan başlayan EFES 2026 tatbikatı sürüyor. Tatbikatın İzmir'de icra edilen çıkarma harekatı safhasına TRT Haber ekibi de eşlik etti. İşte milli süratli çıkarma gemileri ile yapılan harekat...

Doğancan Aksoy
Doğancan Aksoy

Zırhlı araçlar ve deniz piyadeleri gemiye alındı, son hazırlıklar yapıldı, seyrin ardından düşman hatlarına çıkarma harekatı icra edildi.

Tatbikatın milli süratli çıkarma gemisi Ç-158 ile gerçekleştirilen safhasına TRT Haber ekibi de katıldı.

Türk Deniz Kuvvetleri'nin çıkarma harekatlarında en stratejik unsularından biri de süratli çıkarma gemileri. Gemiler 7 tankı veya 12 zırhlı personel taşıyıcıyı içerisine alabiliyor aynı zamanda güverte tamamen boş olduğu zaman 580 mehmetçik aynı anda çıkarma harekatı yapabiliyor.

TRT Haber EFES 2026'da çıkarma harekatına katıldı

Tatbikat kapsamında, senaryo gereği düşman sahillerine kapak açan süratli çıkarma gemisinden önce zırhlı araçlar ardından da deniz piyadeleri çıktı. Askerler hücum marşı eşliğinde sahile inerek, zayıflatılmış düşman hatlarına doğru taarruz gerçekleştirdi.

Tatbikatta kullanılan süratli çıkarma gemileri yerli ve milli olarak üretildi. Yeni üretim olan 2 versiyonu da dahil envanterde 10 gemi bulunuyor.

Türk Deniz Kuvvetleri'ne çıkarma harekatlarında büyük bir stratejik üstünlük kazandıran süratli çıkarma gemileri yaklaşık 80 metre boya ve 12 metre ene sahip.

Kendi sınıflarında dünyanın en hızlısı olan bu gemiler, yine milli üretim uzaktan kumandalı silah sistemleri de barındırıyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri envanterindeki süratli çıkarma gemileri askeri görevlerde ve çıkarma harekatlarında değil aynı zamanda doğal afetlerde ve insani yardım görevlerinde de görev yapıyor.

TCG Anadolu, SAHA 2026'da vatandaşların ziyaretine açıldı
TCG Anadolu, SAHA 2026'da vatandaşların ziyaretine açıldı
ODTÜ'de Türk bayrağımıza saygısızlık: 6 gözaltı
ODTÜ'de Türk bayrağımıza saygısızlık: 6 gözaltı
