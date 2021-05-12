Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, yeni gelişmeyi sosyal medya hesabından duyurdu.

BMC tarafından üretilen VURAN aracına entegre edilen 107 mm'lik Çok Namlulu Roketatar sisteminin test atışında başarılı olduğunu açıkladı.

Savunma sanayiimiz kabiliyetlerini birleştiriyor Mehmetçiğe sahada hızlı çözümler sunuyor.



BMC üretimi VURAN aracına entegre edilen 107 mm Çok Namlulu Roketatar test atışında hedefi başarıyla vurdu. Tek sette 12 roket ateşleyen ÇNRA’lı VURAN TSK’nın emrinde! @roketsan @MKEKresmi pic.twitter.com/6N3WmSIEZt — Ismail Demir (@IsmailDemirSSB) May 12, 2021

"Savunma sanayiimiz kabiliyetlerini birleştiriyor Mehmetçiğe sahada hızlı çözümler sunuyor" mesajını paylaşan Demir, o anların görüntülerini de paylaştı.

Tek sette 12 adet 107 milimetrelik roket ateşleyebilecek olan VURAN Çok Namlulu Roketatar Aracı (ÇNRA)’nın, oldukça yüksek derecede mobilite özelliğine sahip olduğu biliniyor.

İsmail Demir, paylaşımında, sistemi geliştiren ROKETSAN ile Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumunu da etiketledi.