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Savunma
TRT Haber 27.09.2024 10:06

Suçluyla 'göz göze': ODAKAN, aranan kişileri bir bakışta tanıyor

ASELSAN tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen ODAKAN yaka kameraları suçlunun tespitinde önemli rol üstleniyor. Suçluları bir bakışta tanıyan ODAKAN, görüntüsü alınan kişilerin arama kaydı bulunup bulunmadığını anında tespit ediyor.

ASELSAN'ın yaka kameraları ilk olarak Jandarma Genel Komutanlığı Muharebe, Elektronik Bilgi Sistemileri Başkanlığı'nın ihtiyaçları doğrultusunda geliştirildi. Şimdi ise hem jandarma hem de emniyet tarafından aktif olarak kullanılıyor.

Yakaya takılan ODAKAN, güvenlik güçlerinin adeta üçüncü gözü oldu. Suçluların tespiti, suça karışan araç plakaları yapay zeka algoritması sayesinde anlık olarak tespit edilebiliyor.

Suçluyla 'göz göze': ODAKAN, aranan kişileri bir bakışta tanıyor

Her türlü koşulda işlevini yerine getirebiliyor

Kameralar, gece ya da gündüz yüksek çözünürlüklü görüntü kaydı yapıyor. Kaydedilen bilgiler anlık olarak merkeze iletiliyor. Canlı yayın imkanı da bulunan kameralar sayesinde, güvenlik güçleri yönlendiriliyor. Düşme, sıvı teması, sıcak ve soğuk koşullarda da kamera işlevini yerine getirebiliyor.

Görüntü kaybı yaşanmıyor

Kritik görevlerde ya da kritik anlarda da yaka kameraları sayesinde görüntü kaybı yaşanmıyor.

Öyle ki kayıt başlatma tuşuna basılmasa da olayın belirli bir süre öncesi bu kameralarda kayıtlı kalıyor.

Haber: Göksu Kandemir

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