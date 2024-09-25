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Savunma
TRT Haber 25.09.2024 11:21

Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin vurucu gücü 'Teber' ile artacak

ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, Azerbaycan ordusunun ROKETSAN'ın ürünlerini başarıyla kullandığını belirterek, "Sadece Su-25'te değil, AKINCI platformundan da Teber mühimmatının kullanılmasıyla beraber Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin vurucu gücünün çok ciddi bir oranda artacağını düşünüyorum." dedi.

Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin vurucu gücü 'Teber' ile artacak
[Fotoğraf: Arşiv]

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen 5. Azerbaycan Uluslararası Savunma Fuarı (ADEX 2024) devam ediyor.

Fuara katılan ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, Azerbaycan ile Türkiye arasındaki iş birlikteliklerini artırmak için ROKETSAN'ın da elinden geleni yaptığına işaret ederek, fuarın iş birlikteliğine ciddi katkı yaptığını belirtti.

Azerbaycan ile olan iş birlikteliklerinin giderek artmasının kendileri açısından son derece sevindirici bir gelişme olduğuna vurgu yapan İkinci, "Azerbaycan ordusu şu anda ROKETSAN'ın ürünlerini başarıyla kullanıyor. Bu kullanılan ürünlerin yanı sıra Türk Silahlı Kuvvetleri için geliştirmiş olduğumuz birçok ürünün de aslında Azerbaycan'da ortak olarak kullanılması için elimizden geleni yapıyoruz. Bu konuda da Azerbaycan tarafından ciddi bir destek var. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başarıyla kullanmış olduğu roket ve füze sistemlerinin benzerlerinin Azerbaycan tarafında da kullanıldığını görmek, bizim için çok kıymetli." diye konuştu.

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İkinci, Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin kullandığı Türk yapımı ürünlerle ilgili detaylar vererek, "Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri SİHA'larımızla beraber MAM serisinden birçok akıllı mühimmatımızı da kullanıyor. Aynı zamanda Su-25 uçakları modernizasyonu kapsamında güdüm kitimiz olan Teber'in başarılı atışları yapıldı. Bunların entegrasyonu tamamlanıyor. Balistik füzesi tarafında 230 sistemleri şu anda Azerbaycan tarafından başarıyla kullanılan sistemler. SİHA'ların özellikle kullandığı Çakır gibi seyir füzeleri tarafında da güzel gelişmeler olmasını yakın zamanda bekliyoruz." ifadelerini kulandı.

Teber ile Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin vurucu gücü artacak

Teber ile ilgili Azerbaycan tarafından ciddi bir talep olduğuna işaret eden İkinci, teslimatların da peyderpey devam edeceğini söyledi.

İkinci, "Sadece Su-25'ten değil, AKINCI platformundan da Teber mühimmatının kullanılmasıyla beraber Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin vurucu gücünün çok ciddi bir oranda artacağını düşünüyorum. AKINCI ve Su-25 platformuna entegre edilen ROKETSAN'ın diğer ürünleri de ortak olarak bu bölgede kullanıma sunulacak." dedi.

Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin vurucu gücü 'Teber' ile artacak

İkinci, SOM seyir füzesi ile ilgili sevindirici gelişmeler olduğuna değinerek, "SOM füzesi de teslimatları yapıldıktan sonra Azerbaycan tarafından başarıyla kullanılan mühimmatların arasına dahil olacak. Hem Su-25 platformundan hem AKINCI platformundan atılabilecek. SOM füzesinin bu anlamda Azerbaycan ordusunun gücüne ciddi bir çarpan etkisi yapacağını değerlendiriyoruz." diye konuştu.

Seyir füzesi alanında Çakır'ın entegrasyonun da çok önemli olduğuna işaret eden İkinci, "Özellikle AKINCI platformunda kullanılacak Çakır seyir füzesi, 150 kilometreye kadar mesafede hava savunma sistemlerine karşı çok etkili bir vuruş gücünü beraberinde getiriyor. Bundan Azerbaycan ordusunun da çok ciddi fayda sağlayacağını değerlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.

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ROKETSAN Azerbaycan ASELSAN Savunma Sanayii AKINCI
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