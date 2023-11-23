Az Bulutlu 10.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Savunma
DHA 23.11.2023 21:22

Siper 2024'te envantere girecek

Uzun Menzilli Hava Savunma ve Füze Sistemi Siper Ürün-1, 2024'te Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın kullanımına sunulacak.

Siper 2024'te envantere girecek

Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından uzun menzilli bölge hava ve füze savunma sistemi ihtiyacını karşılamak amacıyla başlatılan 'Siper' projesinde sona gelindi.

ASELSAN'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 'Siper Ürün-1'in 2024'te Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın kullanımına sunulacağı belirtildi.

"Siper sistemi, milli güvenliğimiz için önemli görevler üstlenecek"

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, hava savunmasını beka meselesi olarak gördüklerine işaret ederek, "Şu an için en ileri teknolojiye sahip olan Siper sistemi, milli güvenliğimiz için önemli görevler üstlenecek. Vatan semalarının güvenliği için gece gündüz demeden çalışan tüm ekibi gönülden tebrik ediyoruz" ifadelerini kullandı.

ETİKETLER
Savunma Sanayii ASELSAN
Sıradaki Haber
Donanmanın yeni gemileri göreve başlamak için gün sayıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:58
İrlanda’da bıçaklı saldırı: 3’ü çocuk 5 yaralı
21:32
İsrail yerinden edilenlerin sığındığı BM'ye ait bir okula saldırı düzenledi: 27 kişi öldürdü
22:01
İsrail güçleri Batı Şeria'da 12 yaşındaki bir çocuğu öldürdü
21:06
Batan gemiden son yardım çağrısı: Benim işim bitti
21:47
Gazze'de ölü sayısı 14 bin 854'e yükseldi
20:53
İstanbul 2 No'lu Barosu, İsrail'in savaş suçlarını UCM'ye taşıdı
Sağlık Bakanı Koca, ambulans uçakla Türkiye'ye getirilen yaralı Gazzeli çocukları karşıladı
Sağlık Bakanı Koca, ambulans uçakla Türkiye'ye getirilen yaralı Gazzeli çocukları karşıladı
FOTO FOKUS
Özel eğitim öğretmeni depremde kaybettiği 92 öğrencisinin acısını yaşıyor
Özel eğitim öğretmeni depremde kaybettiği 92 öğrencisinin acısını yaşıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ