Savunma sanayii nitelikli insan kaynağı bulmakta zorlanmayacak

Türkiye'nin savunma sanayiinde son dönemde yakaladığı gelişim çeşitli düzeylerde nitelikli insan kaynağı ihtiyacını da beraberinde getirdi. Sektörün önde gelen kuruluşları bu ihtiyaçtan yola çıkarak son dönemde orta öğretim düzeyinde mesleki ve teknik eğitim kurumlarının kurulmasında sorumluluk üstlenmeye başladı. Öğrenci kabulüne başlayan bu eğitim kurumları sundukları imkanlar dolayısıyla yoğun talep görüyor.

Şile Ayet Azer Aran Savunma Sanayi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bu çabaların bir örneği olarak hayata geçirildi. Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ile REPKON Makine ve Kalıp Sanayi ve Ticaret AŞ ve Şile Belediyesi arasında 2021'de imzalanan protokol kapsamında kurulan lise, REPKON yerleşkesinde eğitim-öğretim faaliyetine başladı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Liselere Giriş Sınav (LGS) sonuçlarına göre öğrenci kabul edilen, eğitim-öğretim süresi 5 yıl olan lisede, ilk yıl İngilizce hazırlık eğitimi veriliyor.

Savunma sanayiine yönelik verilen üst düzey eğitim sayesinde öğrencilere istihdam ve parlak bir kariyer fırsatı sunuluyor. Kamu ve özel sektör olanaklarının dünya standartlarında verilen mesleki ve teknik eğitimle birleştirilmesiyle öğrencilerin mühendislik eğitimi öncesi temel teknik birikimlerinin oluşturulması da amaçlanıyor.

Şile Ayet Azer Aran Savunma Sanayi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 2024-2025 eğitim-öğretim yılında ise inşaatı devam eden yeni yerleşkesine taşınacak.

Okulda "makine ve tasarım teknolojileri" alanı altında Savunma Mekanik Sistemleri, "endüstriyel otomasyon teknolojileri" alanı altında Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri dalı bulunuyor.

Lisenin yeni yerleşkesindeki binalarda; birçok atölye, fizik, kimya, biyoloji ve bilişim laboratuvarları ile konferans ve spor salonu olacak.

Kontenjanı her yıl için 30 öğrenci ile sınırlı olan lisede, her iki dal için 15'er öğrenci mevcutlu birer sınıf açılıyor.

Öğrencilere REPKON tarafından staj imkanları sağlanıyor. LGS puanı ile okula yerleşen ilk 5 öğrenciye REPKON tarafından 5 yıl boyunca burs veriliyor. Mezun öğrencilerin istihdamı da REPKON tarafından desteklenecek. Bakanlık ve okul tarafından planlanan projelere de REPKON katkı sağlıyor.

Ezber yerine üretim alanında pratik

REPKON İş Geliştirme ve Kurumsal İletişim Müdürü Uğur Cem Gürpınar, şirketin, yüzde 40'tan fazlası lisans, yüksek lisans ve doktora diplomasına sahip çalışanlardan oluşan uzman bir mühendislik firması olduğunu söyledi.

Şirket olarak AR-GE'ye ciddi yatırım yaptıklarını ifade eden Gürpınar, şöyle konuştu:

"Bu kapsamda teori ve uygulamanın beraber yürümesi gerektiğini bildiğimiz için Milli Eğitim Bakanlığı ile bir protokol imzaladık. Bu protokolün amacı, Makine ve Tasarım Teknolojileri Alanı Savunma Mekanik Sistemleri Dalı ile Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Dalı'nda eğitim veren okulu açarak nitelikli insan gücü yetiştirmek, mezunların istihdamına destek olmak ve rekabet kabiliyetini yükseltmek. Bunu yaparken de sektör ihtiyaçlarına ve dinamizmine uygun, etkinlik ve verimlilik esasına dayanan deneyimleri de dikkate alan bir yönetim ve işleyiş modeliyle hareket edilecek. Mesleki eğitimin yanında sosyal ve kültürel etkinliklerle öğrencilerin gelişimlerine katkı sunulacak. Öğrenciler, teknik ezbere dayalı bir eğitim sisteminden çok uygulamalı ve üretim alanında pratik yapma fırsatı sunan bir ortamda gerçek hayata hazırlanacak."