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MSB'den denizlerde de "tam isabet" paylaşımı
[Fotoğraf: MSB]
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kuzey Ege’deki Saros Körfezi’nde atışlı fiili silah eğitimlerine ilişkin görüntüleri yayınladı.
Türkiye mavi vatanda ilan ettiği Navtex'lerle sondaj ve arama faaliyetlerinin yanı sıra tatbikat ve eğitimlerini de aralıksız sürdürüyor.
MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda Deniz Kuvvetleri'ne ait gemilerle Kuzey Ege’deki Saros Körfezi’nde atışlı fiili silah eğitimler yapıldığı belirtildi.
Hedeflerin tam isabetle vurulduğu anlara ilişkin görüntüler de paylaşımda yer aldı.
Deniz Kuvvetlerimize ait gemilerimiz tarafından Kuzey Ege’deki Saros Körfezi’nde atışlı fiili silah eğitimleri icra edildi. Hedefler tam isabetle vuruldu.#MSB #TSK #DzKK pic.twitter.com/ZFdcljJIjB— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 22, 2020
Etiketler: Milli Eğitim Bakanlığı Ege DeniziSon Güncelleme: 22 Ekim 2020 Perşembe 15:59
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