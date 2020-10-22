Türkiye mavi vatanda ilan ettiği Navtex'lerle sondaj ve arama faaliyetlerinin yanı sıra tatbikat ve eğitimlerini de aralıksız sürdürüyor.

MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda Deniz Kuvvetleri'ne ait gemilerle Kuzey Ege’deki Saros Körfezi’nde atışlı fiili silah eğitimler yapıldığı belirtildi.

Hedeflerin tam isabetle vurulduğu anlara ilişkin görüntüler de paylaşımda yer aldı.