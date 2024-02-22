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Savunma
AA 22.02.2024 23:02

Milli savaş uçağı KAAN, ASELSAN ile "BİLGE KAAN" olacak

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, geliştirdikleri teknolojilerle milli muharip uçak KAAN'ı "BİLGE KAAN" yapacaklarını söyledi.

Milli savaş uçağı KAAN, ASELSAN ile "BİLGE KAAN" olacak

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin lider savunma ve teknoloji şirketi ASELSAN'ın KAAN projesine sağladığı katkıya ilişkin değerlendirmede bulundu.

ASELSAN'ın misyonunun KAAN'ı "BİLGE KAAN yapmak" olduğunu vurgulayan Akyol, "Çelik kanatlar, Türk mühendisliğinin rüzgarı ve oyun değiştiren teknolojilerle en yükseklere ulaşacak. Arkasında nasıl bir gayret ve fedakarlık olduğuna bizzat şahidiz. Gece gündüz çalışan, KAAN'ı çok daha ileri teknolojik seviyelere taşıyacak olan başta Türk Havacılık Uzay Sanayii'ndeki çalışma arkadaşlarımızı, ASELSAN mühendislerimizi ve teknik ekiplerimizi, emeği geçen bütün paydaşları tebrik ederim. İstiklal ve istikbalimiz için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz" sözlerini kullandı.

Milli savaş uçağı KAAN, ASELSAN ile "BİLGE KAAN" olacak

Aviyonik teknolojileriyle güç katacak

Buna göre, ASELSAN özellikle üstün aviyonik teknolojileriyle KAAN'a güç katacak.

Bu kapsamda, şirketin kriptolu haberleşme, tanıma-tanıtma, veri linki, 3 boyutlu iç haberleşme, yer ve uydu tabanlı yaklaşma, seyrüsefer, yedek uçuş gösterge, TULGAR kaska monteli gösterge birimi, kızılötesi arama ve takip, bütünleşik elektro-optik hedefleme, kızılötesi füze ikaz ve görüntüleme, lazer ikaz, yönlendirilmiş kızılötesi karşı tedbir, güdümlü kitleri, uçuş kontrol sistemi sensörleri, entegre elektronik harp, AESA burun radarı, karşı tedbir atma gibi ASELSAN alt sistem ve ekipmanları KAAN'ın etkin şekilde görev yapmasına katkı sağlayacak.

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