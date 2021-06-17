Açıklamada, Türkiye'nin yerli ve milli helikopteri Gökbey'e, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından "Tasarım Organizasyonu Onayı" verildiği ve böylece çok yakında Türkiye semalarında süzülecek olan GÖKBEY için kritik bir aşamanın daha başarıyla geçildiği vurgulandı.

Açıklamada, ürünün standartlara uygun olduğu ve üretime geçebileceği anlamına gelen "TİP sertifikası" alma yolunda da önemli bir adım atılmış olduğu belirtildi.

#GÖKBEY helikopterimiz için kritik bir aşamayı daha başardık. #GÖKBEY'e @SHGM tarafından "Tasarım Organizasyonu Onayı" verildi, böylece TİP sertifikası alma yolunda önemli bir adım atıldı. pic.twitter.com/AGdHGYiGRU — Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (@TUSAS_TR) June 17, 2021

Daha önce TUSAŞ'ın, sabit kanat Hürkuş için sertifikasyon yetkisi bulunuyordu. Şimdi sıranın yüzde yüz milli helikopter olan GÖKBEY''de olduğu belirtiliyor.