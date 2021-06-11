Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Elazığ'daki temasları kapsamında Fırat Teknokent'te faaliyet gösteren firma temsilcileri ve akademisyenlerle bir araya geldi.

Burada konuşan Demir, savunma sanayi sektörü olarak amaçlarının bilim, teknoloji ve yenilik kapasitesini yükseltmek olduğunu söyledi.

Ar-Ge ve teknoloji yatırımlara ayrılan kaynak arttı

Bu teknoloji yolculuğunda ülkenin güvenliğini ilgilendiren konularda mesafe alırken sanayi ve teknoloji derinliğinin, ülkenin üretim ve istihdam kapasitesinin, katma değeri yüksek ürünlere yönelik çalışmaların bunun ayrılmaz bir parçası olduğunu dile getiren Demir, savunma sanayi olarak özellikle son dönemlerde Ar-Ge ve teknoloji yatırımlara ayrılan kaynağı artırdıklarını belirtti.

"Ülkemizin kaynaklarını en verimli şekilde kullanmaya devam edeceğiz"

Demir, proje sayısının oldukça yüksek rakamlara ulaştığını dile getirerek, "Bugün 750'yi aşkın projemiz var ki; bunun yarısından fazlasını son 5 yıl içinde başlattık. Sektör olarak yaptığımız Ar-Ge çalışmalarımızın en büyük gayelerinden biri de verimliliği artırmak. Savunma sanayi genelde önemli kaynaklar isteyen pahalı bir sektör. Ülkemizin kıt kaynaklarını burada en verimli, en etkin, en katma değeri yüksek şekilde kullanmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Demir, temel amacın insan kaynakları verimliliğini, etkinliğini en üst düzeye çıkarmak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın işaret ettiği "Küresel güç Türkiye" vizyonu doğrultusunda milli teknoloji hamlesine katkı verecek çalışmaları kararlılıkla sürdürmek olduğunu belirtti.

"Artık kaybedecek zamanımız yok"

Yeni tip koronavirüs (COVID-19) ile mücadele sürecine değinen Demir, "Salgın sürecinde gördüğümüz gibi çok ufak bazı nesneler, bir virüs bütün dünyayı dize getirebilmekte. Bunların hepsinin birbiri ile bağlantılı olarak düşünülmesi, ülkenin geleceğinin ve güvenliğinin bu anlamda ele alınması gerekiyor. Bu çerçevede üniversite ve TEKNOPARK bünyesinde yapılacak çalışmalarda, önerilecek projelerin de çok önemli olduğunu belirtmek isterim. Artık kaybedecek zamanımız yok. Geriye dönüp bakacak lüksümüz yok. Sektör olarak dünyanın en önde gelen savunma sanayi şirketleri arasında bir dizi şirketimizin olmasına önem veriyoruz" şeklinde konuştu.

İlk 100'de 7 savunma sanayii şirketi

İsmail Demir sözlerine şöyle devam etti:

"Şu anda ilk 100'de 7 firmamız varken bu firmalarımızın ligde derecelere yükseltilmesi, ihracat imkanlarının artırılması Türkiye'nin belki bütün alanları değil ama savunma sanayinin belirli alanının güvenilirlik kazanması dünyada en önde gelen ülkelerden biri olması amacımız. Bu amaç doğrultusunda sizlerle el ele, dirsek dirseğe, kol kola çalışmak çok önemli. Bu çalışma yöntemi ve usulleri ile ilgili sürekli iletişimde kalmak, birbirimizin amaçlarını iyi anlamak, oluşan ve oluşturulması gereken kapasiteleri iyi anlamak, buna yönelik bir yol haritası ile adım adım yürümek gerektiğine inanıyorum. Teknik ve teknolojik etkinlik bir ayağı ise bunun organize edilmesi, insan gücümüzün iyi kanalize edilmesi burada etkin bir yapı kurulması da o kadar önemli."