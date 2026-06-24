Açık 29.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Savunma
TRT Haber/AA 24.06.2026 14:26

Milli elektro-optik hedefleme sistemi TOYGUN ile hedef tam isabet vuruldu

Bayraktar KIZILELMA'dan ASELSAN'ın geliştirdiği Düşük Görünürlüklü Elektro-Optik Hedefleme Sistemi TOYGUN ile yapılan test atışlarında, milli güdüm kitleri TEBER-82 ve LGK-82 hedefi tam isabetle vurdu.

Baykar'dan yapılan açıklamaya göre, Bayraktar KIZILELMA'nın gerçekleştirdiği test atışlarında, hedefleme ve işaretleme milli elektro-optik hedefleme sistemi TOYGUN tarafından yapıldı.

ASELSAN'ın LGK-82 ve ROKETSAN'ın TEBER-82 güdüm kitleriyle sabit kara hedefine yönelik gerçekleştirilen test atışı başarıyla tamamlandı.

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bayraktar KIZILELMA'nın keskin gözünün ASELSAN TOYGUN olduğunu belirterek, "Düşük görünürlük avantajını koruyarak hedefleme ve işaretleme, LGK ve TEBER ile vuruş. Bu başarı, milli mühendisliğimizin geldiği seviyenin ve güçlü iş birliğimizin somut bir göstergesidir. Emeği geçen tüm ekiplerimizi yürekten kutluyorum." ifadesini kullandı.

ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci de KIZILELMA'dan yapılan test atışında TEBER-82 Güdüm Kiti'nin hedefi başarıyla vurduğunu aktararak, "Birlikte geliştirdiğimiz milli teknolojilerimizle gücümüze güç katmaya devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

ETİKETLER
ASELSAN Baykar KIZILELMA ROKETSAN
Sıradaki Haber
Türk SİHA’larına yeni görev: Dünyada çok az ülke yapabiliyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:35
Türkiye dünya liderlerini ağırlayacak
15:28
İsrail'in soykırım destekçisi bakanı Ben-Gvir son bir yılda Filistinlilere ait 5 bin 700 evi yıkmakla övündü
15:24
MEB'den öğretmenlere iklim değişikliği için farkındalık eğitimi
15:34
İletişim Başkanı Duran: NATO Ankara Zirvesi Türkiye'nin ağırlığını gösteren diplomatik bir sahne
15:13
AB kendine çelme takıyor: Otomotivde işler karışabilir
14:54
Balıkesir'de kamyonun devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Kaş'ta karların erimesiyle yaylalar yeşile büründü
Kaş'ta karların erimesiyle yaylalar yeşile büründü
FOTO FOKUS
Milli elektro-optik hedefleme sistemi TOYGUN ile hedef tam isabet vuruldu
Milli elektro-optik hedefleme sistemi TOYGUN ile hedef tam isabet vuruldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ