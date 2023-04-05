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Savunma
AA 05.04.2023 11:14

Kırıkkale'de ekipman ve mühimmat üretim tesisi kurulacak

Kırıkkale'de savunma sanayiine yönelik ekipman ve mühimmat üretim tesisi kurulacak. Tesiste küçük kalibre mühimmat kapsülü, küçük kalibre mühimmat ve ultra uzun menzilli keskin nişancı tüfeği üretilecek.

Kırıkkale'de ekipman ve mühimmat üretim tesisi kurulacak
[Arşiv-AA]

İstiklal Savunma Sanayi ve Ticaret AŞ, 534 bin 447 metrekare alanda "savunma sanayisine yönelik ekipman, mühimmat üretimi tesisi, 680 ton patlayıcı madde depolama ve 8,8 MWm güneş enerji santrali" kurulumu gerçekleştirecek.

Türkiye'nin ithal ettiği bazı ürünlerin yerli olarak üretilmesi amacıyla kurulacak tesis için Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesi seçildi.

Tesiste, küçük kalibre mühimmat kapsülü (5,56, 7,62, 9, 12,7 ve 20 milimetre), küçük kalibre mühimmat (7,62/12,7 milimetre) ve ultra uzun menzilli keskin nişancı tüfeği (12,7 x 99, 108 milimetre) üretimi planlanıyor.

Yapılacak yatırım 4 aşamada tamamlanacak. İlk iki aşamada kapsül, üçüncü aşamada 7,62 ve 12,7 milimetre keskin nişancı özel mühimmatları, dördüncü aşamada ise ultra uzun menzilli keskin nişancı tüfeği (12,7x99 milimetre, 108 milimetre) üretimi gerçekleştirilecek. Yatırımda birinci aşama Temmuz 2023, ikinci aşama Aralık 2023, üçüncü aşama Mayıs 2024 ve dördüncü aşama Aralık 2024'te başlayacak.

Planlanan üretim kapasitesi kapsamında yılda 2 milyar 9-7,62 milimetre küçük kalibre mühimmat kapsülü, 2 milyar 5,56, 12,7, 20 milimetre küçük kalibre mühimmat kapsülü, 76 milyon 7,62 milimetre küçük kalibre mühimmat, 76 milyon 12,7 milimetre küçük kalibre mühimmat, 2 bin 12,7x99,108 milimetre ultra uzun menzilli keskin nişancı tüfeği üretimi hedefleniyor.

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