Haber Giriş: 22 Haziran 2021 Salı 11:13Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Jandarma'ya makineli tüfek teslimatı
Türkiye’nin makineli tüfekteki dışa bağımlılığını sona erdirecek PMT 7.62, Jandarma Genel Komutanlığı'na teslim edildi.
Cumurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, sosyal medya hesabından, 7.62 mm Makineli Tüfek PMT 7.62’nin ilk teslimatlarını Jandarma Genel Komutanlığı'na gerçekleştirdiklerini duyurdu.
İsmaiş Demir paylaşımında, "Bir silah sisteminde daha dışa bağımlılığı bitiriyor, yerli ve milli üretimle güvenlik güçlerimizin kullanımına sunuyoruz" dedi.
"Durmak yok, yola devam" mesajı verdi.
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