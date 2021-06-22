Cumurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, sosyal medya hesabından, 7.62 mm Makineli Tüfek PMT 7.62’nin ilk teslimatlarını Jandarma Genel Komutanlığı'na gerçekleştirdiklerini duyurdu.

İsmaiş Demir paylaşımında, "Bir silah sisteminde daha dışa bağımlılığı bitiriyor, yerli ve milli üretimle güvenlik güçlerimizin kullanımına sunuyoruz" dedi.

"Durmak yok, yola devam" mesajı verdi.