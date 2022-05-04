Yüksek kapasitede faydalı yük taşıyor, hedefleri nokta atışı ile vuruyor...

AKSUNGUR, tehditlerin etkin şekilde yok edilmesinde önemli rol oynuyor.

50 saat havada kalıyor

ANKA'nın gelişmiş ve daha büyük versiyonu AKSUNGUR, 50 saat havada kalma ve 750 kilogram faydalı yük taşıma kapasitesine sahip. Hassas güdüm kiti ve minyatür bomba taşıyabiliyor. Böylece F-16'ların yükünü azaltıyor.

AKSUNGUR, yerli ve milli savunma sanayiindeki başarı hikayelerinden biri. ANKA'nın mirası üzerine inşa edildi.

ANKA'daki tecrübeler AKSUNGUR'a aktarıldı

Hem üretim hem de tasarım aşaması yani fikirden uçan bir prototipe dönüşmesi sadece 18 ay gibi kısa bir sürede tamamlandı. ANKA'daki tecrübeler AKSUNGUR'a aktarıldı.

TUSAŞ İHA Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Ömer Yıldız, "ANKA'nın arkasındaki motoru kaldırdık. Kanatların altına iki adet motor koyduk. Bunu yaparken de kanat açıklığını 17 metreden 24 metreye çıkardık. Maksimum kalkışı 1700 kilogramdan 3 bin 300 kilograma çıkardık. Faydalı yük taşıma kapasitesini de 350 kilogramdan 750 kilograma artırmış olduk" dedi.

Mehmetçiğin gücüne güç katıyor

AKSUNGUR, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tarafından üretildi. İlk uçuşunu geçen yıl yaptı. Uzun süre havada kalma özelliği ile Mehmetçiğin gücüne güç katıyor.

"Isr dediğimiz keşif uçağı, istihbarat uçağı... Bu uçaklardan beklenen savaş uçağı gibi çok hareketli olması değil. Beklenen uzun süre havada kalması. Gerekirse bir noktaya 20 saat, 24 saat bakması gerekiyor bu uçakların. AKSUNGUR uçağımız da uzun süre havada kalıyor. Türkiye'nin güneyinden başlayıp, Türkiye'nin etrafını dolaşıp tekrar Gürcistan'a kadar gidip geri gelme kabiliyetimiz var."

Baz istasyonu görevi yapıyor

AKSUNGUR, istihbarat çalışmalarına da büyük katkı sağlıyor. Silah sistemleri ve hassas sensörler ile çok yönlü şekilde kullanılabiliyor. Yangın, deprem gibi afet durumlarında havadan baz istasyonu hizmeti verebiliyor.

Mavi Vatan AKSUNGUR'a emanet

Üzerinde faydalı yük olarak kamera da taşıyor AKSUNGUR. Hassas görüş kabiliyeti ile Mavi Vatan'ın savunmasında önemli rol oynuyor. Su altı savunma harbinde düşman denizaltılarını da tespit edebiliyor.

"Deniz Kuvvetleri'nde, çok uzun havada kaldığımız için deniz üstü gözetleme, gemilerin yerini tespit etme gibi görevleri icra ediyor. NATO görevlerine gidiyor. Uzun süre havada kalabildiği için neredeyse bir uçak 3 uçağın görevini yapabiliyor."

AKSUNGUR, önemli görevlerde kabiliyetlerini ispat etmeye devam ediyor.

Haber: Duygu Özdemir

Kamera: Mehmet Yılmaz

Kurgu: Berkay Arslan