Savunma
TRT Haber-AA 19.10.2025 11:52

Gök vatanın iki pençesi BOZDOĞAN ve GÖKDOĞAN'dan gökyüzünde tam isabet

TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen yerli ve milli hava-hava füzeleri BOZDOĞAN ve GÖKDOĞAN zorlu test atışlarını başarıyla tamamladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, NSosyal hesabında yaptığı paylaşımda, BOZDOĞAN ve GÖKDOĞAN'ın "gök vatan"ın sarsılmaz iki pençesi olduğunu aktardı.

BOZDOĞAN ve GÖKDOĞAN'ın Türkiye'nin ileri mühendisliğinin, bitmeyen azminin ve tam bağımsızlık idealinin gökyüzüne kazınmış iki imzası olduğuna işaret eden Kacır, şunları kaydetti:

"TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen yerli ve milli hava-hava füzelerimiz BOZDOĞAN ve GÖKDOĞAN, zorlu test atışlarını başarıyla tamamladı. BOZDOĞAN, itki vektör kontrolüyle üstün manevra kabiliyeti, gelişmiş kızılötesi arayıcı başlıkla hassas hedef takibine sahip. GÖKDOĞAN, zorlayıcı koşullarda bile tam isabet sağlıyor, gelişmiş arayıcı başlık ve kontrol algoritmalarıyla mükemmel performans sergiliyor. Gökyüzünde nice gurur verici başarılara."

Kacır'ın paylaşımında, BOZDOĞAN ve GÖKDOĞAN'ın havada hedefleri tam isabetle vurduğu anların görüntüleri de yer aldı.

5. yüzyıla ait yazıtlı mozaik gün yüzüne çıkarıldı
Gök vatanın iki pençesi BOZDOĞAN ve GÖKDOĞAN'dan gökyüzünde tam isabet
