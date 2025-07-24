Dron tehditlerini "TOLGA" bertaraf edecek

TRT'nin iletişim sponsoru olduğu IDEF 2025, Milli Savunma Bakanlığının ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının desteğiyle, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının (TSKGV) yönetim ve sorumluluğunda ve KFA Fuarcılık AŞ'nin organizatörlüğünde İstanbul Fuar Merkezi'nde (İFM) düzenleniyor.

Fuarda, Türk savunma sanayisine güç katacak birçok yeni ürün sergileniyor. MKE de yeni nesil güvenlik tehditlerine karşı geliştirdiği TOLGA Dron Savunma Sistemini standında tanıtıyor.

Komuta kontrol merkezi, radar sistemleri, kuleli silahları ve özel geliştirilmiş TOLGA mühimmat ailesiyle TOLGA Dron Savunma Sistemi, dronlara karşı çok katmanlı ve entegre bir savunma kalkanı sağlıyor.

Elektronik karıştırma ve fiziksel imha yeteneklerini bir arada barındıran sistem, muhtelif çap ve kalibrelerde kuleli silahlarla, tehdidin menziline göre dinamik yanıt verebilecek şekilde tasarlandı.

Farklı kalibrede TOLGA kuleleri ile etkili imha gerçekleştiriliyor

Mobil radar istasyonları üzerinden yapılan tespit ve takip verileri, ilgili istasyonlara anlık olarak iletilerek tehdidin ilk safhada etkisiz hale getirilmesi sağlanıyor. 10 bin metre mesafeden radarlarla tespit edilen kablosuz dronlar, jammer ile engellenebiliyor.

İkinci aşamada, tehdit altındaki bölgeyi 360 derece koruma altına alan kuleli silah sistemleri devreye giriyor. Menzile göre farklı kalibrede TOLGA kuleleriyle etkili imha gerçekleştiriliyor.

35 mm TOLGA Kule'yle 3 bin metreye kadar, 20 mm TOLGA Kule'yle 1000 metreye kadar, 40 mm TOLGA Kule'yle 500 metreye kadar, 12,7 mm TOLGA Kule'yle ise 300 metreye kadar etkili imha kapasitesi sağlanıyor.

TOLGA Dron Savunma Sistemi modüler yapısı, hızlı reaksiyon kabiliyeti ve yüksek hassasiyetiyle sabit üs bölgelerinden kritik tesis korumasına kadar çok geniş bir görev yelpazesinde görev alabilecek şekilde geliştirildi.

"10 bin metreden 300 metreye kadar menzilde dronları etkisiz hale getiriyor"

MKE Genel Müdür Yardımcısı Tolga Çelik, çok geniş bir ürün yelpazeleri olduğunu belirterek, "MKE olarak 470 ürünümüz var. IDEF 2025'te hepsini sergileyemiyoruz ama önemli bir kısmını getirdik." dedi.

Silah ve mühimmatların yanı sıra yeni geliştirdikleri konseptlerin de fuarda yerini aldığına işaret eden Çelik, ilk kez sergiledikleri TOLGA Dron Savunma Sistemi'nin 10 bin metreden 300 metreye kadar menzilde farklı silahlarla dronları etkisiz hale getirdiğini söyledi.

Çelik, dronların savaşlarda tehdit olduğunun farkında olduklarını, buna çözüm olarak TOLGA Dron Savunma Sistemi'nin geliştirildiğini ifade etti.

TOLGA Sistemi'nin bir gözü, kulağı olduğuna ve bunların da genelde radar ve elektro optik sistemlerden oluştuğuna dikkati çeken Çelik, şunları kaydetti:

"Bu sistemleri dronları tespit etmek için kullanıyoruz. Tespit edilenler daha sonra komuta kontrol sistemine aktarılıyor ve sistem, tehdidin bulunduğu menzile göre uygun silahı seçerek angajman yapıyor. Silahlar da uygun mühimmatlarla dronu bertaraf ediyor. Bunlara uygun fişekleri de yine MKE olarak biz geliştiriyoruz."

"Gelişen tehditlere karşı gelişen silah sistemlerimizi ve mühimmatlarımızı IDEF 2025'te sergiliyoruz"

Çelik, MKE'nin TOLGA Dron Savunma Sistemi'nin yanı sıra birçok ürününü de IDEF 2025'te sergilediğini aktararak, "MKE'nin kendi geliştirdiği farklı patlayıcıları bulunuyor. Gelişen tehditlere karşı gelişen silah sistemlerimizi ve mühimmatlarımızı da IDEF 2025'te sergiliyoruz. Örneğin kamikaze dronlarımız da bulunmakta. Bu sefer biz dronu patlatmak üzere sistemler geliştiriyoruz." ifadesini kullandı.

Kamikaze insansız deniz aracının da bir patlayıcı olarak gündeme geldiğini anlatan Çelik, "Kimyasal, biyolojik, radyolojik sistemlerimiz de bulunmakta. Güvenlik güçlerimizi bu tip kimyasallardan korumak üzere yaptığımız sistemlerimiz var. Silah kulelerimiz de var. Bunların her biri fuarda sergileniyor." dedi.

Çelik, uzun yıllardır sektörde olduğunu belirterek, "1993 yılından beri IDEF yapılıyor. İlk yapıldığı zamanlarda Türkiye bir pazardı ve dünyadaki savunma sanayisi firmaları bu pazara hakim olmak için gelirdi. Şu anda Türk savunma sanayisiyle işbirliği yapmak isteyen dünya ülkeleri burada." değerlendirmesinde bulundu.