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Savunma
TRT Haber 13.10.2023 11:16

Bayraktar TB3 SİHA, ilk koşu testini başarıyla tamamladı

Türkiye'nin, katlanabilir kanat yapısına sahip TB3 Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA), ilk koşu testini başarıyla tamamladı.

Baykar'ın milli ve özgün olarak geliştirdiği Bayraktar TB3 SİHA, ilk uçuşu için gün sayıyor.

Katlanabilen kanat yapısıyla TCG Anadolu gibi kısa pistli gemilerden kalkış ve iniş kabiliyetine sahip dünyadaki ilk silahlı insansız hava aracı olacak TB3 SİHA, ilk koşu testini başarıyla tamamladı.

Bayraktar TB-3 üretim hattında: Mühimmatı da farklı olacak
Bayraktar TB-3 üretim hattında: Mühimmatı da farklı olacak

"TEKNOFEST'ten sonra ilk uçuşunu yapacağız"

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST'te basın mensuplarıyla sohbetinde, "Bayraktar TB3 şu anda Çorlu’da. Hemen TEKNOFEST’ten sonra ilk uçuşunu yapacağız. Gemiye inip kalkmakta ilk olacak. Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail, bakalım ilk kim yapacak?” ifadelerini kullanmıştı.

Bayraktar TB3 SİHA, ilk koşu testini başarıyla tamamladı

24 saat havada kalabiliyor

Kısa süre içerisinde Bayraktar TB2 üzerinden geliştirilen Bayraktar TB3; katlanabilir kanatlara, SATCOM faydalı yüküne, 1450 kilogram kalkış ağırlığına, 24 saat havada kalış süresine, 6 adet silah istasyonuna ve yüksek irtifada görev yapabilme yeteneğine sahip.

Çok uzun mesafeden kumanda edilebilecek

Bayraktar TB3'ün sahip olacağı kabiliyetler bu sınıftaki insansız hava araçları açısından da önemli bir yenilik olacak.

Görüş hattı ötesi haberleşme kabiliyetine de sahip olacak Bayraktar TB3, bu sayede çok uzun mesafelerden kumanda edilebilecek. Böylece keşif-gözetleme, istihbarat ve taşıdığı akıllı mühimmatlar ile taarruz görevlerini deniz aşırı hedeflere karşı icra ederek Türkiye'nin caydırıcı gücünde çarpan etkisi yapacak.

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Bayraktar Baykar SİHA
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Bayraktar TB3 SİHA, ilk koşu testini başarıyla tamamladı
Bayraktar TB3 SİHA, ilk koşu testini başarıyla tamamladı
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