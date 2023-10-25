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Savunma
TRT Haber 25.10.2023 11:09

Bayraktar TB3 SİHA, 3. koşu testini başarıyla tamamladı

Bayraktar TB3 SİHA, 3. hızlı koşu testini başarıyla tamamladı. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, testlere ilişkin görüntüleri paylaştı.

Baykar'ın milli ve özgün olarak geliştirdiği Bayraktar TB3 SİHA, ilk uçuşu için gün sayıyor.

Türkiye'nin, katlanabilir kanat yapısına sahip TB3 Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA), 3.  hızlı koşu testini de başarıyla tamamladı.

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar, test süreçlerine ilişkin görüntüleri, "Önce göğe, sonra TCG Anadolu'ya..." ifadeleriyle paylaştı.

24 saat havada kalabiliyor

Kısa süre içerisinde Bayraktar TB2 üzerinden geliştirilen Bayraktar TB3; katlanabilir kanatlara, SATCOM faydalı yüküne, 1450 kilogram kalkış ağırlığına, 24 saat havada kalış süresine, 6 adet silah istasyonuna ve yüksek irtifada görev yapabilme yeteneğine sahip.

Bayraktar TB3 SİHA, 3. koşu testini başarıyla tamamladı

Çok uzun mesafeden kumanda edilebilecek

Bayraktar TB3'ün sahip olacağı kabiliyetler bu sınıftaki insansız hava araçları açısından da önemli bir yenilik olacak.

Görüş hattı ötesi haberleşme kabiliyetine de sahip olacak Bayraktar TB3, bu sayede çok uzun mesafelerden kumanda edilebilecek. Böylece keşif-gözetleme, istihbarat ve taşıdığı akıllı mühimmatlar ile taarruz görevlerini deniz aşırı hedeflere karşı icra ederek Türkiye'nin caydırıcı gücünde çarpan etkisi yapacak.

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Bayraktar Selçuk Bayraktar SİHA
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